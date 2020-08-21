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Вести.Ru
Вести.Ru

Россия хочет вступить в Международную организацию по миграции

Сообщается, что кабинет министров должен отчитаться о проделанной работе не позднее 1 декабря 2020 года. Президент также поручил обеспечить эффективное участие России в МОМ с учетом собственных национальных интересов МИД, МВД, Минздраву и Минтруду РФ.В источнике
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Российская газета

Россия присоединится к Международной организации по миграции

Российская газета10:54
ТАСС

Россия вступит в Международную организацию по миграции

ТАСС10:22
Газета.Ru

Путин поручил организовать вступление РФ в Международную организацию по миграции

Газета.Ru10:36
РИА Новости

Путин дал поручения по вопросам миграции

РИА Новости10:31
Говорит Москва

Путин поручил кабмину оформить вступление РФ в Международную организацию по миграции

Говорит Москва10:27
Известия

Путин поручил обеспечить вступление РФ в Международную организацию по миграции

Известия10:22
RT на русском

Путин дал поручения о вступлении в Международную организацию по миграции

RT на русском10:36

Оксфордскую вакцину от коронавируса протестируют в России

Минздрав России разрешил британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca (разрабатывает вакцину против коронавируса вместе с учеными Оксфордского университета) проводить третий, заключительный этап клинических испытаний своего препарата в России, сообщает Reuters.
Коммерсантъ10:42
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В Омске сообщили о готовящемся вылете самолета с Навальным

Вылет из Омска самолёта Bombardier Challenger 604, на котором могут транспортировать в немецкую клинику находящегося в реанимации оппозиционера Алексея Навального, пока запланирован на утро субботы, сообщили РИА Новости в справочной службе омского аэропорта.
РИА Новости12:08

В Китае обнаружены останки ихтиозавра, подавившегося талаттозавром

Исследующим окаменелые останки динозавров ученым удалось обнаружить в Китае костяк пятиметрового ихтиозавра, который с высокой степенью вероятности умер, подавившись четырехметровым талаттозавром.
МедиаПоток05:08
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44