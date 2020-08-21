Россия хочет вступить в Международную организацию по миграции
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Сообщается, что кабинет министров должен отчитаться о проделанной работе не позднее 1 декабря 2020 года. Президент также поручил обеспечить эффективное участие России в МОМ с учетом собственных национальных интересов МИД, МВД, Минздраву и Минтруду РФ.В источнике
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