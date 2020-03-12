Премьер-министр РФ рассказал, что в процессе переговоров о снижении добычи нефти Россия выдвинула предложение продлить соглашение ОПЕК+ на год. Однако иные страны инициировали отказ от сделки, передает ТАСС со ссылкой на слова Мишустина.

Россия хотела продлить соглашение ОПЕК+ на год

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