Экономика

Долг.рфДолг.рфРоссия хотела продлить соглашение ОПЕК+ на год

Премьер-министр РФ рассказал, что в процессе переговоров о снижении добычи нефти Россия выдвинула предложение продлить соглашение ОПЕК+ на год. Однако иные страны инициировали отказ от сделки, передает ТАСС со ссылкой на слова Мишустина.
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