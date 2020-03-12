Экономика
Долг.рфРоссия хотела продлить соглашение ОПЕК+ на год
Премьер-министр РФ рассказал, что в процессе переговоров о снижении добычи нефти Россия выдвинула предложение продлить соглашение ОПЕК+ на год. Однако иные страны инициировали отказ от сделки, передает ТАСС со ссылкой на слова Мишустина.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Происшествия
Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен
Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен В Краснодаре кассационная инстанция отменила приговор врачу-психиатру из Астрахани Александру Шишлову, его уголовное дело направлено в астраханский областной суд на новое рассмотрение.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Общество
Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже пройден.
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
Роскачество выявило небезопасные презервативы
Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
Политика
Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Политика
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена до минимума, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Здоровье
Медики перечислили защищающие от вирусов простые продукты
Испанские медики назвали продукты, которые способны влиять на работу иммунной системы.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Киберспорт
Мейджор ESL One Los Angeles отменили из-за коронавируса
Организаторы ESL One Los Angeles 2020 отменили мейджор из-за вспышки коронавируса.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Здоровье
Роспотребнадзор дал 7 рекомендаций для профилактики коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Роспотребнадзор подготовил инструкцию по обнаружению коронавируса и профилактике заражения.
Политика
Совфед поддержал закон о поправках в Конституцию
В среду, 11 марта, члены Совета Федерации поддержали законопроект, вносящий поправки в действующую Конституцию.
Политика
Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали
В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Кино
12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах
Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Политика
Путин назвал отток капитала из страны незначительным
Отток капитала из России имеет место, но не является значительным по сравнению с притоком средств. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ простаивают в старом ангаре
Как подчёркивается, это ангар Управления опытных и экспериментальных работ ГАЗа на нижегородском предприятии.
Общество
Число заразившихся коронавирусом превысило 113 тыс. человек
По данным на утро 10 марта, в мире число заразившихся коронавирусом составляет 113 358 человек, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
Происшествия
В Челябинске махинации с госконтрактами довели до уголовного дела
Челябинск, 11 марта 2020, 19:28 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в ходе использования бюджетных средств.
Футбол
Сезон АПЛ продолжится, но матчи будут проходить без зрителей
Все футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей, информирует источник.
Общество
Меган Маркл расплакалась перед отъездом в Канаду без принца Гарри
Ожидалось, что после последнего мероприятия, где принц Гарри и Меган Маркл выступили в статусе членов королевской семьи, они отправятся в Канаду вместе, но этого не произошло.
Общество
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Гаджеты
Начались продажи бюджетного смартфона Realme 6
Наука
Азотные вакансии помогли увидеть создание «магнитных» зубов
В новой работе исследователи обратили свой взгляд на вид моллюсков Acanthopleura hirtosa, который использует железо из морской воды, чтобы создать на своих зубах слой магнетита — магнитного минерала — который считается одним из самых прочных из найденных в живых организмах.
Происшествия
Заболевший коронавирусом россиянин летел транзитом через Австрию
Один из трех заболевших коронавирусом жителей Подмосковья летел из Италии транзитом через Австрию.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.