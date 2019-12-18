Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия компенсирует Белоруссии налоговый маневр

В декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявлял, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
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с чего всё началось

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — так называемой компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Минск оценивал свои потери из-за маневра в 2019–2024 годах в $10,5–11 млрд.
РБКвчера в 23:00

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Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

Известия01:44

Россия компенсирует Белоруссии налоговый маневр

Газета.Ru02:26

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Lenta.ruвчера в 23:42

РБК: Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Коммерсантъ01:08

РБК: Москва компенсирует Минску введение налогового маневра обратным акцизом

ТАССвчера в 23:48

РБК: Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр

РИА Новости01:15

Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр

РБКвчера в 23:00
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На кону 1,5 млрд долларов. Беларусь и Россия договорились о компенсации за налоговый маневр?

КП - Беларусь07:39
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
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Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

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Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
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Начальники генштабов России и США встретились в Берне

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Цемах подал жалобу в ЕСПЧ на спецслужбы Украины и Нидерландов

Похищение Цемаха В июне 2019 года украинские спецслужбы похитили с территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха.
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Газета.Ru 11:33
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Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

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Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
Наука

Искусственный интеллект предсказывает риск рака груди

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Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
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Госдума приравняла сжигание мусора к его утилизации

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Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
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Сенатский комитет одобрил «санкции из ада» против России

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Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

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Соседов: надоевших звёзд с «голубых огоньков» вынесут вперёд ногами

Новые лица на новогодних «голубых огоньках» россияне увидят нескоро.
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Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
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Общество

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Вести.Ru 09:18
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Опубликованы первые кадры нового фильма Кристофера Нолана Tenet

В сеть выложили первые кадры предстоящего фильма Кристофера Нолана Tenet.
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Общество

Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора

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Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
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Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
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