Армия и оружие
Газета.RuРоссия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
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Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.РИА Новостивчера в 20:05
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