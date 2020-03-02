Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

с чего всё началось

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.

Политика Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной Руководители Республики Крым обратились к федеральным органам власти с просьбой закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной на севере полуострова из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса «С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Общество В Петербурге выписывают первого заболевшего коронавирусом Напомним, что 16 марта в Петербурге начал действовать запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 1 тыс. человек.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63 На сегодняшний день в России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.

Политика Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.

Здоровье Больничные россиянам на карантине оплатят в особом порядке Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с премьерами заявил, что россиянам, находящимся на карантине по коронавирусу будут в особом порядке оплачивать больничные листы.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Футбол В Италии призвали УЕФА перенести Евро-2020 В Италии обратились в УЕФА с просьбой перенести предстоящий розыгрыш чемпионата Европы 2020 года на другую дату.

Общество Британские магазины призвали покупать меньше и не паниковать Британский розничный консорциум, представляющий несколько сетей супермаркетов, обратился к покупателям с призывом остановить панику и чрезмерные покупки из-за коронавируса, пишет Reuters.

Общество КубГТУ переводит студентов на дистанционное обучение Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) в условиях предупреждения коронавирусной инфекции с 17 марта перейдет на дистанционное обучение студентов.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина тайно вышла замуж Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.

Экономика США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Здоровье В США прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае Глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи высказал мнение, что в Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере отмены карантина.

Происшествия Полиция разыскала жительницу Миасса, у которой подозревали коронавирус Полицейские разыскали жительницу Миасса (Челябинская область), которая пряталась от правоохранительных органов и врачей, – женщина летела на одном самолете с зараженным коронавирусом мужчиной, а потом отказалась сдать анализы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».