Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
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Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
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Эксперты оценили данные об опасениях НАТО приближаться к Крыму из-за РЭБ

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Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

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В Петербурге выписывают первого заболевшего коронавирусом

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«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с премьерами заявил, что россиянам, находящимся на карантине по коронавирусу будут в особом порядке оплачивать больничные листы.
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В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

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В Италии призвали УЕФА перенести Евро-2020

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Британский розничный консорциум, представляющий несколько сетей супермаркетов, обратился к покупателям с призывом остановить панику и чрезмерные покупки из-за коронавируса, пишет Reuters.
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Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) в условиях предупреждения коронавирусной инфекции с 17 марта перейдет на дистанционное обучение студентов.
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Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
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Любовь Толкалина тайно вышла замуж

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
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Пассажиры рейса Эр-Рияд-Бейрут побили чихающего без маски шутника

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США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

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Получается, Netflix мог заработать больше 1 млрд руб. Это первая известная оценка доходов Netflix в России.
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Дело обвиняемого в шпионаже Пола Уилана поступило в Мосгорсуд

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«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
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Nokia выпустила новый дешёвый смартфон Nokia C2

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