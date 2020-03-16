Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
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Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru02:59

В Крыму заявили об опасениях США подходить близко к берегу из-за РЭБ

РБК01:58

Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма

РИА Новостивчера в 20:05

Невидимая преграда: СМИ назвали причину неудач кораблей НАТО у Крыма

РЕН ТВвчера в 23:54

Названо главное препятствие для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Lenta.ruвчера в 22:32

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Известиявчера в 21:38

Что корабли НАТО делают у берегов Крыма

URA.Ru01:31
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Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
ТАСС 03:27
Политика

Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций

Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 03:47
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 74 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:50
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Kaluga-poisk.ru 02:57
Общество

Операторов техосмотра ждет двойной контроль

Выявлять недобросовестную работу операторов техосмотра РСА, согласно положениям нового проекта постановления, сможет исходя из жалоб или сведений от контролирующих органов.
Российская газета вчера в 15:37
Общество

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 03:43
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Газета.Ru вчера в 10:53
Общество

Минобразования поручило измерять температуру при входе в вузы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выпустил распоряжение, которое обязует вузы организовать измерение температуры у студентов, а также установить средства дезинфекции.
РБК 03:39
Наука

Ученые Кембриджа создали тест-полоски для выявления коронавируса

Выпуск тест-полосок, которые в течение получаса способны показать наличие коронавируса, планирует начать компания E25Bio, недавно созданная учеными из Массачусетского технологического университета (МТИ), сообщает пресс-служба университета 12 марта на сайте учебного заведения.
Красная весна 14 марта в 17:39
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина тайно вышла замуж

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
VSE42.RU вчера в 22:37
Политика

Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин возглавил Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России.
Интерфакс 02:28
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Армия и оружие

США могут отказаться от участия в «Defender Europe 2020»

Все говорит о том, что бригада ВС США не будет участвовать в учении «Защитник Европы 2020» и готовится вернуться обратно.
Новостной фронт 03:34
Политика

Константин Лекомцев сложил полномочия депутата городской думы

Депутат Саратовской городской думы Константин Лекомцев («Единая Россия») написал заявление о сложении полномочий.
Четвертая Власть 03:12
Политика

Ростуризм назвал страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу

С 16 марта 2020 года будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно, — уточнили в Ростуризме.
News.ru вчера в 06:48
Энергетика

Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 млрд

Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 г. на $22,9 млрд до $88,2 млрд против $111,1 млрд в 2018 г. Свою роль сыграли снижение цен на нефть и сокращение добычи.
Вести.Ru 03:27
Общество

Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса

Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:51
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии.
Российская газета 00:52
Гаджеты

Huawei P40 и P40 Pro приятно удивила ценой. Продажи стартуют 12 апреля

Онлайновая пресс-конференция, посвященная презентации Huawei P40 и P40 Pro, пройдет 26 марта, а в продажу новинки поступят 12 апреля 2020.
iXBT.com 03:15
Авто

В России появился спортивный Hyundai Tucson N Line

Автоновости дня 03:15
Армия и оружие

В Японии рассказали о планах по созданию гиперзвукового оружия

По данным издания, Япония приступила к разработкам гиперзвуковой крылатой ракеты (HCM) и сверхскоростного скользящего снаряда (HVGP).
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Происшествия

Отель «Меридиан» в Мурманске закрывают из-за коронавируса

Отель «Меридиан» приостанавливает работу из-за гражданина Ирландии, у которого диагностировали предварительно-положительный результат на коронавирус.
Северпост 03:26
Шоу-бизнес

Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией.
Ведомости вчера в 21:15
Общество

Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
Общество

Подхвативший коронавирус петербуржец назвал первые симптомы болезни

По словам спортсмена, первые симптомы болезни не отличить от симптомов обычной простуды — у человека появляется першение в горле, затем приходят сухой кашель и давление в верхней части груди.
Эксперт Северо-Запад 03:17
Политика

ЛДПР требует запрета КПРФ из-за экономического форума в Орле

Москва, 14 марта 2020, 20:24 — REGNUM В ЛДПР возмущены тем, что КПРФ провела в Орле форум, и настаивают на отставке мэра города и запрете КПРФ.
REGNUM 14 марта в 13:24
Хоккей

СМИ узнали об отказе «Барыса» играть в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский «Барыс» отказался от дальнейшего участия во втором этапе чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — розыгрыше Кубка Гагарина.
РБК 03:10
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