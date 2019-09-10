Футбол

ИзвестияИзвестияФутболисты сборной России победили Казахстан в отборе Евро-2020

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 9 сентября
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Сборная России по футболу обыграла Казахстан в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил Марио Фернандес на 89-й минуте.
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