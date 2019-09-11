Сборная России по футболу после победы над Казахстаном в отборочном матче практически обеспечила себе путёвку на Евро-2020. Национальная команда может досрочно оформить выход на чемпионат, выяснил "Клопс". Россияне после шести матчей в групповом раунде имеют 15 очков (пять побед и одно поражение).

Россия может досрочно получить путёвку на Евро-2020

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