Футбол

КлопсКлопсРоссия может досрочно получить путёвку на Евро-2020

Шотландия — Бельгия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 9 сентября
Стадион «Хэмпден Парк»
9′
Ромелу Лукаку
24′
Томас Вермален
32′
Тоби Алдервейрелд
Стефен О'Доннелл
59′
Скотт Мактомини
61′
Каллум Макгрегор
Стюарт Армстронг
68′
Мэтт Филлипс
Джонни Расселл
77′
77′
Насер Шадли
Янник Феррейра-Карраско
79′
Томас Вермален
82′
Кевин де Брюйне
Райан Кристи
Джон Макгинн
86′
86′
Юри Тилеманс
Яри Версхарен
90′
Тома Мёнье
Бенито Раман
Сборная России по футболу после победы над Казахстаном в отборочном матче практически обеспечила себе путёвку на Евро-2020. Национальная команда может досрочно оформить выход на чемпионат, выяснил "Клопс". Россияне после шести матчей в групповом раунде имеют 15 очков (пять побед и одно поражение).
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