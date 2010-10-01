Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемСборная России может оформить выход на Евро-2020 уже в следующем туре

Шотландия — Бельгия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 9 сентября
Стадион «Хэмпден Парк»
9′
Ромелу Лукаку
24′
Томас Вермален
32′
Тоби Алдервейрелд
Стефен О'Доннелл
59′
Скотт Мактомини
61′
Каллум Макгрегор
Стюарт Армстронг
68′
Мэтт Филлипс
Джонни Расселл
77′
77′
Насер Шадли
Янник Феррейра-Карраско
79′
Томас Вермален
82′
Кевин де Брюйне
Райан Кристи
Джон Макгинн
86′
86′
Юри Тилеманс
Яри Версхарен
90′
Тома Мёнье
Бенито Раман
Сборная России может оформить выход в групповой этап Евро-2020 уже 10 октября, когда до конца отборочного цикла останется еще три тура.
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