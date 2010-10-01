Сборная России может оформить выход в групповой этап Евро-2020 уже 10 октября, когда до конца отборочного цикла останется еще три тура.

Сборная России может оформить выход на Евро-2020 уже в следующем туре

Спорт день за днем

Происшествия Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.

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Шоу-бизнес В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.

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Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

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Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

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Космос Робот Федор больше не полетит в космос По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.

Армия и оружие В Луганске заявили о смерти ополченца при обстреле со стороны ВСУ Ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

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Баскетбол Сборная США по баскетболу вылетела из чемпионата мира Сборная США по баскетболу не сможет побороться за медали чемпионата мира. Американские футболисты уступили в 1/4 финала сборной Франции.

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Футбол Матч «Зенита» в Кубке России с «Енисеем» будет перенесен Отмечается, что из-за переноса кубкового матча красноярцы попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» с 21-го на 20 сентября.

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