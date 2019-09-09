Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проводимой Вашингтоном визовой войны.

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Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за развязанной американцами "визовой войны". Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Россия может лишить США штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

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