Политика

ЦарьградЦарьградРоссия может лишить США штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за развязанной американцами "визовой войны". Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
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с чего всё началось

Россия может предложить перенести из США важные переговоры из-за визовой войны

Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проводимой Вашингтоном визовой войны.
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Россия может предложить перенести из США важные переговоры из-за визовой войны

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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:09, Вашингтон
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Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
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Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
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Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

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