Политика
ЦарьградРоссия может лишить США штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за развязанной американцами "визовой войны". Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россия может поставить вопрос о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров из-за проводимой Вашингтоном визовой войны.ТАСС11:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:09, Вашингтон
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Происшествия
Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Футбол
Футболисты сборной России победили Казахстан в отборе Евро-2020
Сборная России по футболу обыграла Казахстан в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Известия 16:44
Космос
Телескоп в Китае уловил неизвестные сигналы из космоса
Работники самого большого в мире сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой обнаружили многократные быстрые радиовспышки, сообщает Синьхуа .
ИжевскИнфо.РУ 07:31
Общество
Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин национальной трагедией
Глава патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии назвал современных русских мужчин слабыми.
RT на русском вчера в 07:06
Политика
Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии
Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости 14:48
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета 16:10
Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд 03:59
Общество
Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества
Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Политика
Названа цена отмены визита Трампа в Данию
Полиция Дании потратила около 4 млн крон (примерно 600 тыс. долларов) на подготовку к визиту Дональда Трампа, который был запланирован на 2-3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Взгляд.ру 14:00
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Интернет
Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна
Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON).
Ведомости 06:13
Технологии
На каком железе играют чаще всего — августовский опрос Steam
Компания Valve опубликовала результаты августовского опроса в Steam, в котором выяснила изменения ситуации на рынке железа среди пользователей сервиса.
Игромания.ру 15:38
Происшествия
Останки умершего 43 года назад альпиниста нашли во Французских Альпах
Останки человека, предположительно, пропавшего 43 года назад, обнаружили сотрудники полицейской горноспасательной службы во Французских Альпах.
REGNUM 15:12
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru 05:25
Хоккей
Овечкин упал с велосипеда и разбил в кровь лицо
Газета.Ru 13:34
Авто
Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете
На дорогах России замечен седан LADA Vesta Cross в голубом цвете кузова, фото которого выложили в Сети.
Picsnews.net 08:00
Наука
Ученые в России разработали новый материал для атомных реакторов
Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали композиционный материал нового поколения, который можно использовать в атомных реакторах.
iReactor 06 сентября в 08:24
Здоровье
Больницу для осужденных открыли на Ставрополье
АТВмедиа 11:40
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика
Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона
Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Авто
Land Rover Defender рассекречен накануне премьеры
Согласно информации из журнала, Land Rover Defender 110 предложат в Южной Африке с 3,0-литровым бензиновым двигателем P400 мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента и с 2,0-литровым турбодизелем P240, выдающим 240 л.с. и 430 Нм крутящего.
Автоновости дня вчера в 22:00
Единоборства
Порье: побежден, но со мной не покончено
Газета.Ru 16:00