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ЧемпионатЧемпионатРоссия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

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В ближайшие четыре года Россия должна была провести чемпионат Европы — 2020 по футболу, финал Лиги чемпионов — 2021, чемпионат мира — 2022 по волейболу, чемпионат мира — 2023 по хоккею, Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге, различные соревнования по водным видам спорта в Казани.
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Какие соревнования потеряет Россия? Под вопросом Евро-2020, финал ЛЧ и ЧМ по хоккею

Sports.ru16:42

Россия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

Чемпионат15:44
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