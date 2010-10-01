В ближайшие четыре года Россия должна была провести чемпионат Европы — 2020 по футболу, финал Лиги чемпионов — 2021, чемпионат мира — 2022 по волейболу, чемпионат мира — 2023 по хоккею, Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге, различные соревнования по водным видам спорта в Казани.

Россия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

Происшествия Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Экономика ARD (Германия): не то что в Кремниевой долине (ARD) Стартапы, которые получают здесь поддержку от государства, считаются наиболее перспективными, но тут не найти «единорогов», то есть всемирно известных стартапов — образцов успешного бизнеса с пометкой «сделано в России».

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Технологии Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов Операторы связи предложили законодателям вывести технологию IPTV (англ. Internet Protocol Television, одна из технологий кабельного вещания) из единой системы онлайн-трансляции телеканалов, следует из их писем главе комитета по информационной политике Госдумы Леониду Левину и сенатору Людмиле Боковой (" Ведомости" ознакомились с копиями обращений).

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Общество Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.

Космос Идентифицирована самая распространенная форма углерода во Вселенной Молекула C60 с одним дополнительным протоном является самой распространенной формой углерода в космосе, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.

Авто Новый седан Kia Optima рассекречен полностью Отличить новую модификацию от предшествующего поколения можно по дизайну решетки радиатора, в которую вмонтирована стильная головная оптика.