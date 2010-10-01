В ближайшие четыре года Россия должна была провести чемпионат Европы — 2020 по футболу, финал Лиги чемпионов — 2021, чемпионат мира — 2022 по волейболу, чемпионат мира — 2023 по хоккею, Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге, различные соревнования по водным видам спорта в Казани.

Россия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

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Технологии Учёные предупредили об ухудшении прогнозов погоды из-за 5G Учёные отмечают, что невозможность собирать все необходимые для прогноза показатели способна привести к тому, что однажды не будет предсказан разрушительный ураган.

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