Спорт

ЧемпионатЧемпионатРоссия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

4 фото
В ближайшие четыре года Россия должна была провести чемпионат Европы — 2020 по футболу, финал Лиги чемпионов — 2021, чемпионат мира — 2022 по волейболу, чемпионат мира — 2023 по хоккею, Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге, различные соревнования по водным видам спорта в Казани.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Какие соревнования потеряет Россия? Под вопросом Евро-2020, финал ЛЧ и хоккейный ЧМ

Sports.ru16:42

Россию могут лишить права использовать флаг на всех турнирах в течение 4 лет

Чемпионат16:06

Могут ли Россию лишить права проведения Евро-2020 и финала ЛЧ-2021 из-за допингового скандала

Евро-футбол.ру16:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Политика

Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Комсомольская правда вчера в 23:57
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Политика

Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии

News.ru 15:33
Политика

WSJ узнала о попытке клиентов Джулиани сменить руководство «Нафтогаза»

Американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых адвокат президента США Рудольф Джулиани называл своими клиентами, пытались завербовать одного из топ-менеджеров украинского "Нафтогаза", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление руководителя интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова.
Интерфакс 04:03
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Политика

Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:59
Технологии

Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру

Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.
Ferra вчера в 09:17
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ 07:12
Политика

Дональда Трампа приняли в партии

Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Российская газета 01:41
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Политика

«Нафтогаз» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК 17:21
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 14:50
Армия и оружие

В США обвинили Турцию в пересечении «красной линии» из-за С-400

Известия 17:52
Энергетика

Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках

Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе.
Expert.ru 04:45
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Газета.Ru 15:00
Единоборства

Американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Луиса Ортиса

Боксер из США в тяжелом весе Деонтей Уайлдер одержал победу над спортсменом из Кубы Луисом Ортисом в борьбе за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Народные новости вчера в 02:12
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило об испытаниях нового робота для армии

Новый робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас" прошел государственные испытания, и в 2020 году планируется провести опытно-войсковую эксплуатацию объекта, об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
Народные новости вчера в 22:29
Культура

Заплаканная Сердючка сбежала с украинского проекта «Х-Фактор»

ТВ Центр 04:21
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Технологии

Учёные предупредили об ухудшении прогнозов погоды из-за 5G

Учёные отмечают, что невозможность собирать все необходимые для прогноза показатели способна привести к тому, что однажды не будет предсказан разрушительный ураган.
Ferra вчера в 10:54
Происшествия

В мебельном магазине в Иркутске произошел крупный пожар

РБК 18:24
Шоу-бизнес

Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России

РИА Новости 22 ноября в 21:42
Фигурное катание

Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии

В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
ТК Звезда 11:09
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Авто

Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях

Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Автоновости дня 22 ноября в 22:33
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 12:41
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Новая версия отечественного внедорожника Niva в своем названии лишится указателя бренда Chevrolet в связи с уходом General Motors с рынка России.
Letnews.ru вчера в 11:13
Политика

Правительство Швеции перестанет именовать Белоруссию «Белой Россией»

В Стокгольме правительство Швеции, идя навстречу просьбам белорусских властей, отказалось от использования в официальных документах названия Белоруссии шведским словом Vitryssland (Белая Россия).
Радио Голос Балтии 07:12
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском 23 ноября в 23:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Всемирное антидопинговое агентство
Независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное