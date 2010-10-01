Спорт

ЧемпионатЧемпионатРоссия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

3 фото
В ближайшие четыре года Россия должна была провести чемпионат Европы — 2020 по футболу, финал Лиги чемпионов — 2021, чемпионат мира — 2022 по волейболу, чемпионат мира — 2023 по хоккею, Универсиаду — 2023 в Екатеринбурге, различные соревнования по водным видам спорта в Казани.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Какие соревнования потеряет Россия? Под вопросом Евро-2020, финал ЛЧ и хоккейный ЧМ

Sports.ru16:42

Россия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею

Чемпионат15:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения.
Ведомости 18:09
Здоровье

Проект детской больницы в Комсомольске получит дополнительные средства

Известия 04:30
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Tesla Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил об уже имеющихся 146 тысячах предзаказов на бронированный электрический пикап Tesla Cybertruck.
Автоновости дня 23 ноября в 20:59
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Авто

Стартовали продажи Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» начал продажи LADA Vesta с автоматической бесступенчатой трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. Цены стартуют от 736 900 рублей за Vesta в кузове седан и 773 900 рублей за версию SW.
Автоновости дня 04:34
Экономика

Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет.
Коммерсантъ 19:54
Общество

Самый длинный мост открыли в Якутии

Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.
Известия 08:15
Общество

Восемь офицеров ГРУ обвинили в отравлении болгарского бизнесмена

Исследователи сравнили фотографии предполагаемых сотрудников ГРУ, которые подавали на визу, с "российскими базами данных".
Утро.ru вчера в 04:37
Экономика

Оптимистичный бюджет Хакасии на следующий год придется резать

Расходы, заложенные в бюджет Хакасии на следующий год, придется урезать.
ИА Хакасия 21:18
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Наука

Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга у детей

Исследователи из Корнеллского университета и Политехнического университета Виргинии выяснили, что при попытках вывести воду из ушей, резко дергая головой, дети могут повредить головной мозг.
Индикатор 09:44
Общество

В России закончились запасы свободных IP-адресов

Интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre сообщил, что IP-адреса протокола IPv4 в Европе, России и на Ближнем Востоке закончились.
ФАН 18:48
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец вчера в 10:21
Космос

В России начали строить завод для сборки спутников системы «Сфера»

РИА Новости 08:08
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН 21:19
Здоровье

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.
Газета.Ru 20:58
Здоровье

«Не хочу остаться инвалидом». Серовчанка борется с онкологией. Нужна помощь неравнодушных

Глобус (г. Серов) 08:29
Общество

Умерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал

Комсомольская правда 10:50
Наука

Учёные нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину

Учёные из Торонтского университета в Канаде обнаружили клетки мозга, которые вызывают отвращение к никотину.
News.ru 20:56
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
РБК 21:03
Политика

Стало известно о перспективах проведения встречи Путина и Трампа

Перспектива проведения встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в Москве скептически.
Lenta.ru 19:59
Армия и оружие

ЛНР завершила демонтаж фортификационных сооружений в зоне разведения

Уполномоченный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил о завершении в срок ЛНР демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в зоне разведения войск в районе населённого пункта Золотое.
RT на русском 17:00
Наука

Установлена наименее уязвимая для рака группа крови

Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Live24 02:25
Армия и оружие

Турция приступила к испытаниям радиолокационных систем С-400

Тестовые испытания радиолокационных систем зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, купленных у России, стартовали на авиабазе Мюртед под Анкарой.
Экономика сегодня 04:48
Происшествия

Проведены обыски по делу об убийстве главы ингушского центра «Э»

«Силовики в понедельник провели обыски в селе Экажево в частном домовладении Картоева Курейша, обвиняемого в убийстве начальника ингушского Центра „Э“ Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата в Москве», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
URA.Ru 15:37
Экономика

Банки Европейского союза выводят средства из компаний США

О выводе средств из американского бизнеса четырьмя европейскими банками пишет 25 ноября Financial Times.
REGNUM 10:39
Политика

Полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

Коммерсантъ 20:53
Армия и оружие

СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии

Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.
РБК 19:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Всемирное антидопинговое агентство
Независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное