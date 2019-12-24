Общество

Pravda.RuPravda.RuРоссия может обойти санкции США против «Северного потока-2»

Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты. Первая ветка Eugal, предположительно, будет введена в эксплуатацию в начале будущего года.
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с чего всё началось

Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.
РБК01:01

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Эксперты рассказали, как Россия может обойти санкции против «Северного потока-2»

Московский Комсомолец06:19

России предложили новый способ обойти санкции США

Lenta.ru04:30

ОбъEugalить Америку: Как обойти санкции против «Северного потока - 2»? Советы экспертов

Царьград05:50

Назван способ увеличения экспорта Газпрома в Европу в обход Украины

Взгляд.ру05:29

Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»

Pravda.Ru05:27

Экономисты предложили России новый способ обхода санкций США

News.ru06:06

Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины

РБК01:01
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Общество

В Сибири село выставили на продажу вместе с жителями

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В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник

Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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В Клинцах мужчина застрелил женщину

По неподтвержденной информации мужчина застрелил женщину и выстрелил в себя.
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В Москве госпитализировали Галину Волчек

Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
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В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Политика

Лукашенко предложил России стать частью Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в Белоруссию, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Общество

Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Lenta.ru 13:08
Происшествия

В Тверской области вандалы разгромили Аллею славы: возбуждено дело

Неизвестные разгромили Аллею Славы героям Великой Отечественной войны у Обелиска Победы в городе Старицы Тверской области, полиция возбудила уголовное дело и ищет подозреваемых.
REGNUM 09:08
Политика

Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту

В своем посте украинская сторона изложила требование согласовывать движение поездов по Крымскому мосту с Киевом.
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Xbox Series X получит преимущество над PlayStation 5

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СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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Врач рассказала о способах лечения насморка

Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Минздрава Московской области Ирина Лукина дала советы по лечению насморка.
Известия 11:35
Политика

Володин проводит встречу с Медведчуком

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 12:27
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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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Армия и оружие

В России разрабатывают двух военных сухопутных роботов

Главнокомандующий сухопутными войсками России, генерал армии Олег Салюков рассказал о начале работ над двумя отечественными боевыми роботами.
Pravda.Ru 11:38
Общество

Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси

В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.
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Бывший вратарь «Челси» рассказал о конфликте с Сарри

Бывший вратарь "Челси" Роберт Грин рассказал о конфликте с экс-наставником лондонского клуба Маурицио Сарри в раздевалке после поражения от "Манчестер Сити" (0:6).
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Путин призвал не трогать основополагающие положения Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию.
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Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что совет директоров киностудии «Ленфильм» принял решение о смене ее генерального директора.
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Галкин прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

Что касается супруги Галкина Аллы Пугачевой, то ее слухи о муже не смущают.
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Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
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Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
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Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
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Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
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Путин пообещал в 2020 году увеличить военные пенсии

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Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

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РУСАДА официально уведомит WADA о несогласии с решением по России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено 27 декабря передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное уведомление о несогласии с решением исполнительного комитета организации от 9 декабря.
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Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

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