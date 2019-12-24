Мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток-2», могут позволить «Газпрому» увеличить поставки в Европу в обход Украины, несмотря на то что США ввели санкции против прокладки «Северного потока-2», сказали опрошенные РБК эксперты.

с чего всё началось

Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты. Первая ветка Eugal, предположительно, будет введена в эксплуатацию в начале будущего года.

Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»

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