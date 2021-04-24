«Предпосылок для коррекции нет». Чего ждать от биткоина на выходных

"В выходные рынок может попытаться отрасти" Виктор Першиков, ведущий аналитик 8848 Invest В выходные я ожидаю попытку закрепления цены BTC выше уровня в $52 тыс. У текущего снижения есть дальнейшие перспективы, однако я жду их на следующей неделе, тогда как в ближайшие выходные рынок может остаться на текущих уровнях и попытаться немного отрасти.