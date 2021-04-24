«Ъ»: Россия может ограничить импорт чешского пива
Власти РФ могут ответить на высылку из Праги российских дипломатов ограничением импорта продукции чешского производства, в частности - пива. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника в госструктурах.В источнике
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Москва рассматривает возможность асимметричных мер в отношении Праги
Москва рассматривает возможность асимметричных мер в отношении Праги Как стало известно "Ъ", власти РФ могут ограничить импорт продукции чешского производства, в частности — пива.
Коммерсантъ23 апреля в 16:08