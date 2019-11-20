Общество

ВедомостиВедомостиРоссия может ограничить импорт детских молочных смесей

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
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с чего всё началось

Смеси ограничат не по-детски

Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.
Коммерсантъвчера в 17:44

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Главные новости к утру 20 ноября

Коммерсантъвчера в 23:01

СМИ узнали о возможном ограничении импорта в Россию детских смесей

Известия02:00

Россия может ограничить импорт детских молочных смесей

Ведомости00:23

Власти планируют ограничить ввоз детских молочных смесей в Россию

Комсомольская правда00:11

Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей

Эхо Москвы03:02

«Ъ»: в правительстве хотят ограничить импорт детских молочных смесей

ТАССвчера в 21:33

«Ъ»: в России могут ввести ограничения на ввоз детских молочных смесей

Телеканал 360°вчера в 21:33
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СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru вчера в 14:25
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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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