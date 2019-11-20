Общество

ВедомостиВедомостиРоссия может ограничить импорт детских молочных смесей

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
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с чего всё началось

Смеси ограничат не по-детски

Мера преждевременна и грозит сокращением предложения, предупреждают эксперты. Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу проработать вопрос ограничения импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, в том числе путем квотирования.
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Минсельхозу поручили ограничить ввоз в Россию детских молочных смесей

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