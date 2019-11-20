Общество
ВедомостиРоссия может ограничить импорт детских молочных смесей
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Мера преждевременна и грозит сокращением предложения, предупреждают эксперты. Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу проработать вопрос ограничения импорта адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их изготовления в Россию, в том числе путем квотирования.Коммерсантъвчера в 17:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Транспорт
Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
Гаджеты
Xiaomi пообещала сделать оболочку MIUI «самой крутой»
Первый шаг в расширении границ MIUI уже сделан — оболочка прописалась в умных часах Xiaomi Mi Watch.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Авто
Названы российские цены новой Hyundai Sonata
Hyundai запустит новую онлайн-платформу, через которую можно будет заказать спецверсию Sonata Online по цене 1,72 млн руб.
Общество
Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Украинский президент Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь в Очаков для встречи вернувшихся из России кораблей, так как у его самолета отказал двигатель.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Общество
В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Происшествия
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции
Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Армия и оружие
Разведка США заподозрила Иран в намерении купить российские С-400
Авто
Составлен рейтинг лучших марок по выручке за 9 месяцев 2019 года
Общая выручка от реализации новых лековых авто в нашей стране за 9 месяцев 2019 года составила 1 трлн 819,1 млрд рублей, это на 6% больше, чем за такой же период прошлого года.
Общество
Криштиану Роналду женился тайно от всех. И от своей мамы Долорес
Ведущий футболист сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сыграл свадьбу со своей подругой Джорджиной Родригес.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
Экономика
В гильдии пекарей и кондитеров сделали прогноз по росту цен на хлеб
Ранее гильдия прогнозировала, что по итогам 2019 года на 6,5-7% вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки.
Политика
Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США
Напомним, что 17 октября кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул президент страны Дональд Трамп, а утверждение в этой должности произойдет после поддержки кандидатуры Сенатом в полном составе.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Басконии» в Евролиге
В Испании завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги. Московский ЦСКА на выезде уступил «Басконии».
Финансы
Эксперты рассказали, каким будет курс доллара на следующей неделе
Последнее время курс доллара остается стабильным. Эксперты рассказали, чего ждать от американской валюты на следующей неделе.
Авто
Bugatti планирует выпустить практичный электромобиль
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу марки Bugatti Стефана Винкельмана, компания намерена попросить концерн Volkswagen инвестировать средства для создания новой модели, которая может стать кроссовером либо гранд-турером.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Наука
5 книг вас самих: секреты и особенности человеческого тела
Известный российский врач, оториноларинголог-хирург Ксения Клименко легко и понятно объясняет функционирование ключевых органов, особенности нашего восприятия и секреты, которые таят эти вроде бы простые части нашего тела.
Музыка
Уроженцев России выдвинули на «Грэмми»
Уроженцы России из трио Hermitage Piano Trio были выдвинуты на получение американской премии "Грэмми" (Grammy) в номинации "Лучшее исполнение камерной музыки малым ансамблем".