Общество
ВедомостиРоссия может ограничить импорт детских молочных смесей
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
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Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.Коммерсантъвчера в 17:44
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Армия и оружие
Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ
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Экономика
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Происшествия
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Отмечается, что у подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн незаконно добытой рыбы разных видов.
Политика
Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории
По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Происшествия
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Культура
Иностранное хорошо смотрится
В Okko объем просмотров иностранного контента за девять месяцев 2019 года вырос на 111,4%, тогда как российского — только на 78%.
Экономика
Костин назвал преимущество зерна над нефтью
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Политика
Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
Теннис
Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Авто
В России повысился спрос на авто для разбора на запчасти
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Общество
Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время
Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
Происшествия
Полиция ликвидировала под Хабаровском крупную нарколабораторию
«В Хабаровском крае дальневосточные транспортные полицейские ликвидировали крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков», — приводит РИА Новости сообщение УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу императора Фридриха III
Археологи заглянули в еще нетронутую гробницу императора Священной Римской империи Фридриха III, который правил в 1452 — 1493 годах.
Происшествия
Посадивший самолет в Киеве пилот случайно объявил о прибытии в Москву
Пилот авиакомпании Wizzair заставил понервничать пассажиров авиарейса из Лондона в Киев.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
Здоровье
Огромные очереди в оренбургском наркодиспансере: люди торопятся оформить медсправки
Люди торопятся поставить заветную «наркологическую» печать в медицинскую справку, которая необходима для оформления водительских прав, либо их продления.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Происшествия
В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище
Четыре землекопа попали под обвал на кладбище под Мончегорском в Мурманской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Кино
В Краснодаре покажут фильм-призер «Кинотавра»
Картину в 2019 году отметили на «Кинотавре» призами за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов).
Общество
Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram
Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.