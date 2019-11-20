Общество

ВедомостиВедомостиРоссия может ограничить импорт детских молочных смесей

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
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с чего всё началось

Смеси ограничат не по-детски

Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.
Коммерсантъвчера в 17:44

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Главные новости к утру 20 ноября

Коммерсантъвчера в 23:01

«Ъ»: в правительстве хотят ограничить импорт детских молочных смесей

ТАССвчера в 21:33

«Ъ»: в России могут ввести ограничения на ввоз детских молочных смесей

Телеканал 360°вчера в 21:33

В России могут ограничить импорт детских молочных смесей

Эхо Москвывчера в 19:04

Власти планируют ограничить ввоз детских молочных смесей в Россию

Комсомольская правда00:11

Россия может ограничить импорт детских молочных смесей

Ведомости00:23

СМИ узнали о возможном ограничении импорта в Россию детских смесей

Известия02:00
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Армия и оружие

Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ

Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Военное обозрение 00:04
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 18 ноября в 14:20
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Отмечается, что у подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн незаконно добытой рыбы разных видов.
РИА Новости вчера в 23:08
Политика

Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Вести.Ru 01:51
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Происшествия

Директора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы

Директор колледжа в Благовещенске был уволен после того, как один из студентов устроил стрельбу в образовательном учреждении, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:43
Культура

Иностранное хорошо смотрится

В Okko объем просмотров иностранного контента за девять месяцев 2019 года вырос на 111,4%, тогда как российского — только на 78%.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Экономика

Костин назвал преимущество зерна над нефтью

В августе Reuters сообщал, что Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь банку создать нового национального лидера зернового рынка, который снизит роль иностранных трейдеров и даст государству больший контроль над экспортом.
РБК вчера в 05:47
Политика

Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
РИА Новости вчера в 18:48
Теннис

Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Чемпионат вчера в 19:58
Происшествия

Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде

Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Вести.Ru вчера в 13:52
Авто

В России повысился спрос на авто для разбора на запчасти

Новые автомобили вчера в 04:19
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru вчера в 07:18
Космос

Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы

"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Маяк (г. Сосновый Бор) 17 ноября в 22:12
Общество

Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время

Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
REGNUM вчера в 22:53
Происшествия

Полиция ликвидировала под Хабаровском крупную нарколабораторию

«В Хабаровском крае дальневосточные транспортные полицейские ликвидировали крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков», — приводит РИА Новости сообщение УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
RT на русском 18 ноября в 20:51
Технологии

Археологи заглянули в нетронутую гробницу императора Фридриха III

Археологи заглянули в еще нетронутую гробницу императора Священной Римской империи Фридриха III, который правил в 1452 — 1493 годах.
МедиаПоток вчера в 01:28
Происшествия

Посадивший самолет в Киеве пилот случайно объявил о прибытии в Москву

Пилот авиакомпании Wizzair заставил понервничать пассажиров авиарейса из Лондона в Киев.
Экономика сегодня 01:56
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
RT на русском вчера в 00:11
Здоровье

Огромные очереди в оренбургском наркодиспансере: люди торопятся оформить медсправки

Люди торопятся поставить заветную «наркологическую» печать в медицинскую справку, которая необходима для оформления водительских прав, либо их продления.
56orb.ru 01:42
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru вчера в 04:10
Футбол

Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

РИА Новости 01:43
Происшествия

В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище

Четыре землекопа попали под обвал на кладбище под Мончегорском в Мурманской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
РИА Новости вчера в 13:48
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости вчера в 07:54
Кино

В Краснодаре покажут фильм-призер «Кинотавра»

Картину в 2019 году отметили на «Кинотавре» призами за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов).
Кубань 24 вчера в 08:48
Политика

Турция не рассматривает вопрос нового соглашения по С-400

РЕН ТВ 00:17
Общество

Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram

Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.
Ведомости 01:37
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 18 ноября в 15:09
Шоу-бизнес

Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Дни24 18 ноября в 06:32
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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