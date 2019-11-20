Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.

с чего всё началось

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.

Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Происшествия Директора колледжа в Благовещенске уволили после стрельбы Директор колледжа в Благовещенске был уволен после того, как один из студентов устроил стрельбу в образовательном учреждении, передает ТАСС.

Культура Иностранное хорошо смотрится В Okko объем просмотров иностранного контента за девять месяцев 2019 года вырос на 111,4%, тогда как российского — только на 78%.

Экономика Костин назвал преимущество зерна над нефтью В августе Reuters сообщал, что Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь банку создать нового национального лидера зернового рынка, который снизит роль иностранных трейдеров и даст государству больший контроль над экспортом.

Политика Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".

Происшествия Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.

Космос Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.

Общество Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».

Происшествия Полиция ликвидировала под Хабаровском крупную нарколабораторию «В Хабаровском крае дальневосточные транспортные полицейские ликвидировали крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков», — приводит РИА Новости сообщение УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Технологии Археологи заглянули в нетронутую гробницу императора Фридриха III Археологи заглянули в еще нетронутую гробницу императора Священной Римской империи Фридриха III, который правил в 1452 — 1493 годах.

Общество «Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Кино В Краснодаре покажут фильм-призер «Кинотавра» Картину в 2019 году отметили на «Кинотавре» призами за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов).

Общество Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Шоу-бизнес Михаил Боярский заявил об уходе со сцены Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.