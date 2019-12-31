Энергетика
ForbesРоссия может остановить экспорт нефти в Белоруссию с 1 января
Переговоры Москвы и Минска ведутся вокруг цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Белоруссии и компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ после проведения налогового маневра в России. Решить вопрос страны должны до 1 января, иначе России придется приостановить экспорт.
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ГИБДД: новые правила вступили в силу с сегодняшнего дня
Российским автомобилистам рассказали о поправках в Правила дорожного движения, которые вступили в силу с сегодняшнего дня, то есть с 1 января 2020 года, сообщает PRIMPRESS.
Политика
Владимир Путин поздравил граждан России с новым 2020 годом
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан России с Новым 2020 годом.
Происшествия
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Хоккей
Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ
Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
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Экономика
В России ограничат максимальный размер долга по кредитам с 2020 года
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Общество
Россиян ожидает аномально теплый январь
Январь прогнозируется теплым на большинстве территорий России, преимущественно "красные" и "розовые" температурные аномалии отмечены на прогностической карте, сообщил в понедельник и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Армия и оружие
США направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов
Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке.
Экономика
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Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Космос
Ученые NASA представили марсоход «Марс 2020»
Спорт
Йохауг выиграла гонку на 10 км на «Тур де Ски»
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Происшествия
Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
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Опубликован трейлер фильма о Михаиле Калашникове
Шоу-бизнес
Лоза отреагировал на критику концертов Пугачевой
Композитор Юрий Лоза в интервью РИА Новости Крым прокомментировал критику концертов Аллы Пугачевой, заявив, что у телезрителя должно быть право выбора.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
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Футбол
«Крылья Советов» поздравили болельщиков с Новым годом
Пресс-служба "Крыльев Советов" опубликовала ролик, в котором футболисты клуба поздравляют болельщиков с предстоящими новогодними праздниками.
Политика
Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает агентство Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме ТКП.