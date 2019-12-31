Энергетика

ForbesForbesРоссия может остановить экспорт нефти в Белоруссию с 1 января

3 фото
Переговоры Москвы и Минска ведутся вокруг цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Белоруссии и компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ после проведения налогового маневра в России. Решить вопрос страны должны до 1 января, иначе России придется приостановить экспорт.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию

Коммерсантъ03:54

Россия с 1 января может прекратить экспорт нефти в Белоруссию из-за затянувшихся переговоров об условиях поставок

Эхо Москвы05:31

Россия 1 января может остановить поставки нефти в Белоруссию — Reuters

REGNUM04:52

Россия может остановить экспорт нефти в Белоруссию с 1 января

Forbes04:47

Reuters: Москва с 1 января может остановить поставки нефти Минску

BFM.ru08:02

СМИ сообщили о возможной остановке экспорта нефти из России в Белоруссию с 1 января

Новые Известия07:15

Затянувшиеся переговоры сорвали поставки российской нефти в Белоруссию

Компания05:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Политика

Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:49
Общество

Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
РБК 08:41
Энергетика

«Нафтогаз» надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев надеется, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 миллиардов кубометров российского газа.
РИА Новости 07:46
Политика

Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
RT на русском 08:24
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

RT на русском 08:12
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Вести.Ru 08:16
Происшествия

В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки

Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
РИА Новости 04:57
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс 08:09
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»

Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Аргументы недели 08:21
Армия и оружие

В России началось серийное производство комплекса с блоком «Авангард»

Профиль 28 декабря в 06:49
Происшествия

ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR

РБК Санкт-Петербург 04:26
Общество

Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая

Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Политика

СМИ узнали об идее британского министра сделать Россию членом НАТО

Минобороны Великобритании предлагало в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО.
РБК 07:54
Здоровье

Владимир Сипягин проверит скандальную больницу в Струнино

30 декабря Сипягин проинспектирует, как выполнено поручение Владимира Путина о проведении ремонтных работ и оснащении современным медицинским оборудованием районной больницы и детской поликлиники в Струнино, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Владимирские новости 29 декабря в 16:06
Футбол

Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Газета.Ru 07:20
Футбол

ФИФА планирует изменить правила определения офсайда

В Международной федерации футбола (ФИФА) намерены внести изменения в трактовку положения "вне игры". Об этом сообщает издание The Times.
Российская газета 06:17
Хоккей

Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера

Спорт-Экспресс 08:29
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском вчера в 09:31
Политика

Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
BFM.ru 05:20
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29 декабря в 15:00
Армия и оружие

Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО

Ferra 07:24
Происшествия

Рита Дакота попала в ДТП в такси

Певица Рита Дакота попала в дорожно-транспортное происшествие, когда ехала в такси, передает "СтарХит".
Газета.Ru 07:51
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 05:51
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

РИА Новости 07:22
Авто

В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Редакция портала «Колёса.ру» на базе шпионских фотоснимков нового седана Mercedes-Benz S-Class подготовила рендерные фотоснимки готовящейся новинки.
Pnzdrive вчера в 10:50
Энергетика

С начала декабря цена на нефть выросла на 13%

Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
REGNUM вчера в 00:13
Хоккей

Малкин стал первой звездой матча с «Оттавой»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:2). В этой игре он набрал 3 (2+1) очка.
Спорт-Экспресс вчера в 22:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное