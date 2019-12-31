Энергетика
ForbesРоссия может остановить экспорт нефти в Белоруссию с 1 января
Затягивание переговоров Москвы и Минска об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году может привести к приостановке экспорта сырья с 1 января. Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
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Страны до сих пор не договорились окончательно по условиям поставок, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с оформлением маршрутных поручений.Компания05:14
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