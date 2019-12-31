с чего всё началось

Затягивание переговоров Москвы и Минска об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году может привести к приостановке экспорта сырья с 1 января. Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.

Россия может остановить экспорт нефти в Белоруссию с 1 января

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Транспорт Столичный общественный транспорт сделают бесплатным в новогоднюю ночь В мэрии добавили, что в связи с перекрытием улиц в центре города ряд маршрутов наземного общественного транспорта будет изменен.

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Политика Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".

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