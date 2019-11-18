Комитет по соответствию ВАДА предоставит официальную рекомендацию исполкому организации до ухода в отставку главы ВАДА Крэйга Риди, чьи полномочия истекают 31 декабря 2019 года. Заседание исполкома запланировано на 9 декабря.

ВАДА даст рекомендации исполкому о статусе РУСАДА до ухода Риди

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