Спорт
Спорт-ЭкспрессВАДА даст рекомендации исполкому о статусе РУСАДА до ухода Риди
Комитет по соответствию ВАДА предоставит официальную рекомендацию исполкому организации до ухода в отставку главы ВАДА Крэйга Риди, чьи полномочия истекают 31 декабря 2019 года. Заседание исполкома запланировано на 9 декабря.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
WADA рассмотрит отчет по базе данных московской лаборатории 17 ноября
Давыдов.Индекс17 ноября в 04:27
WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию по вопросу РУСАДА 9 декабря
Sport.ruвчера в 11:44
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Экономика
Костин назвал преимущество зерна над нефтью
ВТБ планирует продолжать экспансию на зерновом рынке, заявил в интервью Reuters глава банка Андрей Костин.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией
Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Гаджеты
Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel
Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.
Общество
В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнесменов на силовиков
В России запустилась онлайн-платформа «ЗаБизнес.рф» — сервис для жалоб предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов, сообщает РБК.
Технологии
Четыре важных слова: Илон Маск рассказал, как выбирает новых сотрудников
Руководитель двух наиболее инновационных компаний в мире, Tesla и Space X, Илон Маск в нескольких словах сформулировал принцип, по которому он ищет новых сотрудников.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Сирию
Ростуризм рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам — прекратить продажу туров до нормализации ситуации в стране, сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 ноября.
Экономика
МТС улучшила прогноз по выручке за 2019 год
У «ВымпелКома» (бренд «Билайн») выручка снизилась на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 74,69 млрд руб.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Происшествия
СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины
Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
Происшествия
В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
Наука
Внутри примитивных метеоритов обнаружили сложные сахара
Внутри сразу нескольких примитивных метеоритов-хондритов астробиологи нашли следы различных сложных сахаров, в том числе и рибозу, один из главных компонентов генетической информации.
Происшествия
DW: в Италии раскрыли сеть археологов-контрабандистов
Масштабную сеть преступников, проводивших нелегальные археологические раскопки в Калабрии, раскрыли итальянские полицейские.
Армия и оружие
Два беспилотника ВВС США провели разведку у границ России
Два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk 19 ноября провели разведку границ России в районе Псковской, Ленинградской и Калининградской областей.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Футбол
Дания стала соперником сборной России на Евро-2020
Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.