Спорт

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВАДА даст рекомендации исполкому о статусе РУСАДА до ухода Риди

Комитет по соответствию ВАДА предоставит официальную рекомендацию исполкому организации до ухода в отставку главы ВАДА Крэйга Риди, чьи полномочия истекают 31 декабря 2019 года. Заседание исполкома запланировано на 9 декабря.
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WADA не планирует публиковать рекомендацию по статусу РУСАДА до заседания исполкома

Sports.ru05:09

РУСАДА еще не получало от WADA письмо с рекомендациями по соответствию

РИА Новостивчера в 13:32

Daily Mail: Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

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WADA рассмотрит отчет по базе данных московской лаборатории 17 ноября

Давыдов.Индекс17 ноября в 04:27

ВАДА даст рекомендации исполкому о статусе РУСАДА до ухода Риди

Спорт-Экспрессвчера в 10:37

Источник: у России могут забрать домашние матчи на Евро-2020 из-за допингового скандала

RT на русском08:17

WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию по вопросу РУСАДА 9 декабря

Sport.ruвчера в 11:44
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Костин назвал преимущество зерна над нефтью

ВТБ планирует продолжать экспансию на зерновом рынке, заявил в интервью Reuters глава банка Андрей Костин.
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Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

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Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
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Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией

Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Общество

Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК вчера в 12:41
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
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Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Общество

ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
ТАСС 05:28
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Чемпионат вчера в 22:10
Футбол

Ветоха: государственная академия футбола откроется в Крыму в 2020 году

РИА Новости 07:18
Гаджеты

Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel

Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.
3DNews вчера в 07:55
Общество

В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнесменов на силовиков

В России запустилась онлайн-платформа «ЗаБизнес.рф» — сервис для жалоб предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов, сообщает РБК.
Дождь 07:46
Технологии

Четыре важных слова: Илон Маск рассказал, как выбирает новых сотрудников

Руководитель двух наиболее инновационных компаний в мире, Tesla и Space X, Илон Маск в нескольких словах сформулировал принцип, по которому он ищет новых сотрудников.
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Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

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Путешествия

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Сирию

Ростуризм рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам — прекратить продажу туров до нормализации ситуации в стране, сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 ноября.
Известия 07:33
Экономика

МТС улучшила прогноз по выручке за 2019 год

У «ВымпелКома» (бренд «Билайн») выручка снизилась на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 74,69 млрд руб.
РБК 08:05
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Происшествия

СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины

Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
РБК 07:19
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
RT на русском 03:20
Наука

Внутри примитивных метеоритов обнаружили сложные сахара

Внутри сразу нескольких примитивных метеоритов-хондритов астробиологи нашли следы различных сложных сахаров, в том числе и рибозу, один из главных компонентов генетической информации.
ТАСС Наука 06:41
Политика

Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от систем С-400

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DW: в Италии раскрыли сеть археологов-контрабандистов

Масштабную сеть преступников, проводивших нелегальные археологические раскопки в Калабрии, раскрыли итальянские полицейские.
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Армия и оружие

Два беспилотника ВВС США провели разведку у границ России

Два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk 19 ноября провели разведку границ России в районе Псковской, Ленинградской и Калининградской областей.
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
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Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:50
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