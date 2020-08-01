Коронавирус
КоммерсантъРоссия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа
Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами с 11 августа, сообщили источники ТАСС. Полеты в другие страны были отменены с 27 марта из-за пандемии коронавируса. Сегодня, 1 августа, Россия открывает авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.
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с чего всё началось
Открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами обсуждается с 11 августа, но окончательное решение пока не принято, сообщили ТАСС два источника в авиаотрасли. "Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа", - сообщил собеседник ТАСС.ТАСС20:15
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