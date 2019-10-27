Экономика
Бизнес-новости в КировеРоссия может отложить принятие новых стандартов судового топлива
Принятие новых правил может быть отложено до 2024 года. В международных водах Россия будет соблюдать стандарты.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Минтранс и Минэнерго РФ предлагают отложить более жесткие стандарты для судов, осуществляющих операции внутри страны, сообщил Bloomberg министр энергетики Александр Новак.Коммерсантъвчера в 14:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия хочет отложить введение новых стандартов для судового топлива до 2024 года
Коммерсантъвчера в 14:59
Россия может отложить переход на новые стандарты производства судового топлива
Реальное времявчера в 13:28
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:58, Вашингтон
Происшествия
Мужчина открыл огонь у французской мечети
Мужчина открыл огонь перед мечетью Байнона в департаменте Атлантические Пиренеи, Франция, сообщает Actu17.
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Политика
Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Общество
Кудрин назвал главную проблему нацпроектов
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» освоение средств, выделенных на реализацию нацпроектов.
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка - 76-летняя мама тяжелобольной артистки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Фигурное катание
Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Происшествия
Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке
В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.
Армия и оружие
Две подлодки проекта 636.3 «Уфа» и «Магадан» заложат 1 ноября
Две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Уфа" и "Магадан" будут одновременно заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября.
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве
На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади
"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Футбол
«Анжи» отправил в отставку главного тренера
«Анжи» отправил в отставку главного тренера Валерия Бармина, сообщает официальный сайт команды.
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Армия и оружие
Украинская контрразведка поймала луганского дезертира
Ранее СБУ отчиталась о проведении спецоперации, в рамках которой бывший боец ЛНР был вывезен с неподконтрольных Киеву территорий.
Теннис
Симона Халеп обыграла Бьянку Андрееску на итоговом турнире WTA
Во вторник, 29 октября, на турнире с призовым фондом 14 млн долларов будут сыграны два матча в Красной группе, где лидируют японка Наоми Осака и первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.
Общество
Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
Активный участник советского диссидентского движения, писатель и общественный деятель Владимир Буковский скончался в Великобритании на 77-м году жизни.
Армия и оружие
Stratfor: Россия имеет военный успех в Сирии, но может увязнуть как в болоте
Частная разведывательная структура США Stratfor, которую нередко именуют «ЦРУ отставников», публикует материал, в котором выражает своего рода надежду на то, что в Сирии Россия «всё же увязнет как в болоте».
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.