Экономика

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеРоссия может отложить принятие новых стандартов судового топлива

Принятие новых правил может быть отложено до 2024 года. В международных водах Россия будет соблюдать стандарты.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
Минтранс и Минэнерго РФ предлагают отложить более жесткие стандарты для судов, осуществляющих операции внутри страны, сообщил Bloomberg
 министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъвчера в 14:59

Подробнее о событии

Россия хочет отложить введение новых стандартов для судового топлива до 2024 года

Коммерсантъвчера в 14:59

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

РБКвчера в 13:08

Новак: Россия может отложить принятие новых правил заправки судов

Rambler News Serviceвчера в 14:17

Россия может отложить переход на новые стандарты производства судового топлива

Реальное времявчера в 13:28

Глава Минэнерго: международные стандарты судового топлива могут подождать

Красная веснавчера в 13:10

РФ может отказаться от экологических правил, грозящих подорожанием топлива

News.ruвчера в 14:28

Применение новых стандартов судового топлива в водах России могут отложить до 2024 года

ТАССвчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:58, Вашингтон
Происшествия

Мужчина открыл огонь у французской мечети

Мужчина открыл огонь перед мечетью Байнона в департаменте Атлантические Пиренеи, Франция, сообщает Actu17.
Газета.Ru 12:21
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Политика

Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
Газета.Ru 12:33
Общество

Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление

Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
MoneyTimes.Ru 09:22
Происшествия

Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Происшествия

В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

Piter.tv 03:06
Общество

Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ

Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru 10:53
Общество

Кудрин назвал главную проблему нацпроектов

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» освоение средств, выделенных на реализацию нацпроектов.
Lenta.ru 11:07
Шоу-бизнес

Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей

За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка - 76-летняя мама тяжелобольной артистки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:24
Фигурное катание

Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Газета.Ru 00:25
Происшествия

Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке

В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.
РБК 12:25
Армия и оружие

Две подлодки проекта 636.3 «Уфа» и «Магадан» заложат 1 ноября

Две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Уфа" и "Магадан" будут одновременно заложены на "Адмиралтейских верфях" 1 ноября.
ТАСС 09:59
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
Известия 06:47
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади

"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Российская газета 07:47
Гаджеты

Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

RuNews24.ru 03:35
Футбол

«Анжи» отправил в отставку главного тренера

«Анжи» отправил в отставку главного тренера Валерия Бармина, сообщает официальный сайт команды.
РБК 11:40
Происшествия

Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку

Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Газета.Ru 12:15
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ 09:27
Происшествия

Военный суд арестовал срочника, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

Газета.Ru 04:28
Армия и оружие

Украинская контрразведка поймала луганского дезертира

Ранее СБУ отчиталась о проведении спецоперации, в рамках которой бывший боец ЛНР был вывезен с неподконтрольных Киеву территорий.
Lenta.ru 12:09
Хоккей

У российского хоккеиста Малкина обнаружили гражданство США

Газета.Ru 11:27
Теннис

Симона Халеп обыграла Бьянку Андрееску на итоговом турнире WTA

Во вторник, 29 октября, на турнире с призовым фондом 14 млн долларов будут сыграны два матча в Красной группе, где лидируют японка Наоми Осака и первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.
Вести.Ru 11:50
Общество

Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского

Активный участник советского диссидентского движения, писатель и общественный деятель Владимир Буковский скончался в Великобритании на 77-м году жизни.
Известия вчера в 19:39
Происшествия

Двух пассажиров оштрафовали за непристойное поведение в самолете

РБК 07:47
Армия и оружие

Stratfor: Россия имеет военный успех в Сирии, но может увязнуть как в болоте

Частная разведывательная структура США Stratfor, которую нередко именуют «ЦРУ отставников», публикует материал, в котором выражает своего рода надежду на то, что в Сирии Россия «всё же увязнет как в болоте».
Военное обозрение 08:42
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

Интерфакс 05:45
Шоу-бизнес

Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

News.ru 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное