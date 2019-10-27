с чего всё началось

Принятие новых правил может быть отложено до 2024 года. В международных водах Россия будет соблюдать стандарты.

Происшествия Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Общество Кудрин назвал главную проблему нацпроектов Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» освоение средств, выделенных на реализацию нацпроектов.

Происшествия Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.

Армия и оружие Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади "Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.

Путешествия Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Армия и оружие Украинская контрразведка поймала луганского дезертира Ранее СБУ отчиталась о проведении спецоперации, в рамках которой бывший боец ЛНР был вывезен с неподконтрольных Киеву территорий.

Теннис Симона Халеп обыграла Бьянку Андрееску на итоговом турнире WTA Во вторник, 29 октября, на турнире с призовым фондом 14 млн долларов будут сыграны два матча в Красной группе, где лидируют японка Наоми Осака и первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.

Общество Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского Активный участник советского диссидентского движения, писатель и общественный деятель Владимир Буковский скончался в Великобритании на 77-м году жизни.