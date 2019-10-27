Экономика

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеРоссия может отложить принятие новых стандартов судового топлива

Принятие новых правил может быть отложено до 2024 года. В международных водах Россия будет соблюдать стандарты.
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