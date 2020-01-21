Энергетика

Аргументы неделиАргументы неделиРоссия может перестать увеличивать добычу нефти с 1 апреля

Отмечается, что возможность увеличить добычу нефти появилась у всех компаний после завершения договоренностей ОПЕК+. При этом источник в трейдинговых кругах рассказал ТАСС, что Саудовская Аравия уже повысила производство нефти свыше 12 млн баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
РБКвчера в 09:48

Подробнее о событии

Bloomberg сообщило об отказе России увеличить добычу нефти

РИА Новостивчера в 11:50

Россия сдала назад в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Lenta.ruвчера в 10:34

Источник: Россия не будет увеличивать добычу нефти с 1 апреля

ТАССвчера в 06:01

Bloomberg сообщил об отказе России от увеличения добычи нефти

Forbesвчера в 07:54

Bloomberg: Россия не будет увеличивать с 1 апреля добычу нефти

News.ruвчера в 06:32

Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

РБКвчера в 09:48

День дурака или нужно ли увеличивать добычу нефти на рухнувшем рынке. Обзор

Интерфакс31 марта в 13:11
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Комментарии

Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
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Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет

Ранее сообщалось, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 04:09
Общество

Два случая коронавирусной инфекции подтверждены на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе 2 апреля подтвердились первые два случая новой коронавирусной инфекции.
МИГ-ТВ 03:47
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус

В настоящее время в НМИЦ выясняют, с кем сотрудница контактировала из коллег и пациентов, их тестируют на коронавирус, пациентов отделения просят соблюдать изоляционный режим.
Интерфакс вчера в 16:44
Общество

Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год

Росстат предложил перенести на 2021 год всероссийскую перепись населения, основной этап которой запланирован на октябрь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.
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Наука

Мозговые имплантаты напечатали на 3D-принтере

Группа инженеров Массачусетского технологического университета (MIT) разработала технологию печати мягких электродов для имплантации в головной мозг.
News.ru 30 марта в 17:17
Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Экономика

Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Российская газета вчера в 06:34
Энергетика

Белоруссия собралась закупить у России нефть по 4 доллара за баррель

Белоруссия планирует купить в апреле у России 2 миллиона тонн нефти по цене около 4 долларов за баррель, заявил премьер-министр Сергей Румас.
Ридус 04:47
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что крайне трудно найти спонсоров для спортсменов в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.
ФАН вчера в 06:56
Здоровье

В Москве родился ребенок с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 17:01
Наука

Влажный воздух может помочь победить коронавирус

Gazeta.SPb 31 марта в 16:40
Энергетика

Bloomberg: Китай намерен закупить нефть для госрезервов

Китай планирует закупить нефть для пополнения своих стратегических резервов на фоне резкого снижения стоимости сырья, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Экономика сегодня 04:48
Общество

Со 2 апреля все отделения Почты России работают в обычном режиме

Почта России сообщает, что во всех отделениях регулярно проводится влажная уборка и дезинфекция.
The Penza Post 04:28
Общество

Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом

Администрация Липецкой области призвала компании и неравнодушных граждан перечислить деньги в некоммерческий Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка на борьбу с коронавирусом.
Интерфакс 03:55
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье вчера в 01:11
Общество

В Москве умерших с коронавирусом похоронят в закрытых гробах

В Москве умерших граждан с диагностированным коронавирусом решили хоронить в закрытых гробах, чтобы не допустить распространения инфекции.
Lenta.ru 04:39
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Газета.Ru 02:29
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В Якутии двое рабочих погибли при чистке водопропускной трубы

В Олекминском районе Якутии организована процессуальная проверка по факту гибели двух человек, занятых на оттайке водопропускной трубы.
Российская газета 04:50
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Общество

ФСИН опровергла информацию о вспышке пневмонии в «Матросской тишине»

Столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опровергло заявления правозащитников о вспышке пневмонии в следственном изоляторе "Матросская тишина".
Москва 24 05:02
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В России стартует предзаказ новой флагманской серии Huawei P40

Предзаказ на новую линейку флагманских смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro начинается в России в четверг, 2 апреля.
ТАСС 02:30
Политика

Власти США запросили у военных 100 тысяч мешков для трупов

Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов на случай, если число смертей от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, будет расти.
Lenta.ru 04:58
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 07:45
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В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Российская газета 04:30
Игры

Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Peterburg2.ru вчера в 17:02
Единоборства

Российский боец Эмеев прокомментировал отмену боя Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru 04:34
Общество

Разворот (утренний): Михаил Ходорковский

М.Ходорковский― Было такое много лет назад.
Эхо Москвы 31 марта в 04:52
Экономика

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 22:04
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