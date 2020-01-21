с чего всё началось

Отмечается, что возможность увеличить добычу нефти появилась у всех компаний после завершения договоренностей ОПЕК+. При этом источник в трейдинговых кругах рассказал ТАСС, что Саудовская Аравия уже повысила производство нефти свыше 12 млн баррелей в сутки.

Россия может перестать увеличивать добычу нефти с 1 апреля

Общество В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

Здоровье У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус В настоящее время в НМИЦ выясняют, с кем сотрудница контактировала из коллег и пациентов, их тестируют на коронавирус, пациентов отделения просят соблюдать изоляционный режим.

Общество Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год Росстат предложил перенести на 2021 год всероссийскую перепись населения, основной этап которой запланирован на октябрь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Наука Мозговые имплантаты напечатали на 3D-принтере Группа инженеров Массачусетского технологического университета (MIT) разработала технологию печати мягких электродов для имплантации в головной мозг.

Экономика Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.

Биатлон Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что крайне трудно найти спонсоров для спортсменов в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.

Энергетика Bloomberg: Китай намерен закупить нефть для госрезервов Китай планирует закупить нефть для пополнения своих стратегических резервов на фоне резкого снижения стоимости сырья, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.