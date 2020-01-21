Энергетика
Аргументы неделиРоссия может перестать увеличивать добычу нефти с 1 апреля
Отмечается, что возможность увеличить добычу нефти появилась у всех компаний после завершения договоренностей ОПЕК+. При этом источник в трейдинговых кругах рассказал ТАСС, что Саудовская Аравия уже повысила производство нефти свыше 12 млн баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.РБКвчера в 09:48
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День дурака или нужно ли увеличивать добычу нефти на рухнувшем рынке. Обзор
Интерфакс31 марта в 13:11
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