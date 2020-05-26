Энергетика
Вестник КавказаНовак может сегодня обсудить выполнение сделки ОПЕК+ с нефтяниками
Глава Минэнерго России Александр Новак сегодня проведет с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний встречу в формате видеоконференции.
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Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.Коммерсантъвчера в 13:30
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Источник узнал о возможном продлении российскими НК майских квот ОПЕК+ на 2 месяца
Интерфаксвчера в 13:54
Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+
Lenta.ruвчера в 15:07
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Политика
Twitter впервые пометил сообщения Дональда Трампа как недостоверные
Появление меток в сообщениях президента спровоцировало его ответную реакцию — в двух следующих "твитах" глава государства заявил, что Twitter вмешивается в президентские выборы в США 2020 года, называя заявления Трампа фейками на основе якобы фейковых новостей от СМИ.
Популярная механика 01:41
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов на поступление в вузы
В этом году документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты смогут подать с 20 июня по 17 августа.
РБК 02:49
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию могут назначить на начало июля
Источник агентства «Интерфакс», знакомый с ходом подготовки к голосованию сказал, что власти рассматривают в качестве возможных дат 1 и 8-е июля.
Эхо Москвы вчера в 11:32
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
РБК вчера в 12:24
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Здоровье
Первый специалист от Минздрава РФ прибыл в Читу
Первым специалистом, который прибыл в Забайкальский край по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, стала кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
Zabnews.ru 02:25
Здоровье
Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы
Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
Происшествия
СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга
Свердловские следователи начали проверку после смерти студентки из Гвинеи в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:53
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Общество
Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом
Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
Lenta.ru 25 мая в 12:37
Армия и оружие
Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео
Piter.tv вчера в 01:38
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
РИА Новости вчера в 20:03
Общество
IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Общество
Во Владимирской области число заражённых коронавирусом достигло 2253
Владимир, 24 мая 2020, 12:31 — REGNUM Во Владимирской области 24 мая выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 24 мая в 05:31
Наука
Найдена причина осложнений от коронавируса
Ученые Эксетерского университета в Великобритании и Университета Коннектикута в США обнаружили ген, который влияет на высокий риск заражения коронавирусом и тяжелой формы COVID-19.
Lenta.ru 02:03
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Экономика
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 25 мая в 07:04
Футбол
«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком
Спорт-Экспресс 24 мая в 16:20
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 71,16 рубля — это на 38 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:23
Хоккей
Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА
Оба игрока подпишут новые контракты. Об этом сообщил сайт «Матч ТВ». Хоккеисты сыграют за московский клуб в сезоне 2020/21.
Телеканал 360° 02:53
Космос
SpaceX впервые запустит астронавтов в космос
Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика 25 мая в 03:08
Шоу-бизнес
Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети
В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Родственники умершей певицы Юлии Началовой установили на ее могиле памятник из черного гранита.
Вечерняя Москва 25 мая в 04:40