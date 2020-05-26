Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.

с чего всё началось

Россия может поддержать предложение Саудовской Аравии продлить уровень сокращения добычи нефти в мае—июне еще на два месяца. Этот вопрос будут обсуждать на июньской встрече стран ОПЕК+.

Россия может поддержать максимальное сокращение добычи нефти до осени

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