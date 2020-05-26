Энергетика

Евразия DailyЕвразия DailyРоссия может поддержать максимальное сокращение добычи нефти до осени

Россия может поддержать предложение Саудовской Аравии продлить уровень сокращения добычи нефти в мае—июне еще на два месяца. Этот вопрос будут обсуждать на июньской встрече стран ОПЕК+.
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с чего всё началось

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъвчера в 13:30

Подробнее о событии

Россия может поддержать ужесточение сделки ОПЕК+

Эхо Москвывчера в 15:32

СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+

РБКвчера в 17:26

«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Ведомостивчера в 15:41

«Ъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Газета.Ruвчера в 17:42

Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Lenta.ruвчера в 15:07

Источник узнал о возможном продлении российскими НК майских квот ОПЕК+ на 2 месяца

Интерфаксвчера в 13:54

Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 13:30
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Происшествия

Полицейский прижал коленом шею умоляющего о помощи темнокожего мужчины

На кадрах офицер полиции прижимает коленом шею задержанного, который стонет и просит о помощи. Сообщается, что позже мужчина умер.
Lenta.ru вчера в 12:07
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Кино

Фото Киану Ривза в образе Росомахи появилось в Сети

Концепт-арт, на котором голливудский актер Киану Ривз изображен в роли Росомахи, разместил в интернете пользователь Пабло Руиз.
Народные новости 05:04
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд на Путина

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 01:13
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Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Общество

27 мая в Тульской области подтвердили 104 новых случая коронавируса

Сегодня, 27 мая, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Тульской области за минувшие сутки медики подтвердили 104 новых случая заболевания.
Первый Тульский 03:53
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Политика

Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

Черкассы, Украина, 27 мая 2020, 11:43 — REGNUM Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал его «бандитом».
REGNUM 04:43
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Шоу-бизнес

Пелагея подала документы на развод с Телегиным

Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
ФАН 02:19
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Происшествия

В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
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Общество

Суд прекратил дело в отношении Батуриной о клевете

Мировой суд Элисты прекратил дело в отношении российской предпринимательницы Елены Батуриной по обвинению в клевете.
Известия 06:27
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
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Гаджеты

В России вышел обновленный ноутбук Acer Aspire 7

Компания Acer выпустила на российском рынке новую версию ноутбука Aspire 7, которая предлагается по рекомендованной розничной цене от 49 990 рублей.
iXBT.com 06:07
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
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Футбол

«Уфа» подтвердила переговоры с австрийскими и арабскими инвесторами

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил переговоры с австрийскими и арабскими инвесторами.
Газета.Ru 06:02
Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
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Общество

В Ростовской области уточнили возраст новых носителей SARS-CoV-2

Новые случаи заражения за сутки подтверждены в 22 городах и районах.
REGNUM 25 мая в 04:17
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Политика

На Украине суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

REGNUM 06:09
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Общество

Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону ликвидировать дефицит медработников и предоставить медоборудование в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:53
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Хоккей

Овечкин в девятый раз выиграл приз лучшему снайперу НХЛ

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США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
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Политика

Грузия отказалась отменять запрет на полеты военных РФ у своих границ

Накануне в МИД России заявили, что разрешение на проведение мониторинговых полетов у границ Абхазии и Южной Осетии возможно лишь том случае, если Грузия будет соблюдать условия ДОН.
Известия 05:01
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Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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Шоу-бизнес

Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино

Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
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Кино

Продюсер «Аватара» раскрыл детали сюжета второй части

РИА Новости 06:12
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В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок

«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе.
РБК 06:14
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Кино

Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая

iReactor 25 мая в 08:32
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
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Технологии

В школу пойдет российский компьютерный продукт

Evo-rus.com 06:31
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Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10

Вечером 25 мая разработчики Dota 2 выпустили обновление с Battle Pass, приуроченным к перенесённому The International 10.
Dota2.ru 25 мая в 15:03
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