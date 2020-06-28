Российская Федерация с учетом риска появления второй волны коронавирусной инфекции готова поставлять на мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на саммите "Глобальная цель - объединимся ради будущего".

с чего всё началось

Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

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