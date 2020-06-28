Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса
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Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.В источнике
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