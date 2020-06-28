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Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.В источнике
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Россия заявила о готовности поставлять вакцину против COVID-19 на мировой рынок

Lenta.ru05:14

Мурашко заявил о готовности РФ поставлять вакцину от COVID-19 на мировой рынок

Известия03:55

Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

RT на русском05:08

Россия готова поставлять на мировой рынок тесты на COVID-19 и лекарства

РИА Новости04:19

Мурашко заявил о готовности РФ поставлять вакцину от COVID-19 всему миру

News.ru04:15

Россия готова поставлять на мировой рынок вакцины, препараты и тесты

Вести.Ru05:09

Мурашко: Россия готова поставлять на мировой рынок препараты и вакцину против коронавируса

ТАСС03:48
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Путин заявил, что не имеет права опускать руки в критической ситуации

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что лидер России был очень встревожен показателями роста заболевших коронавирусной инфекцией, он до последнего решал, стоит ли вводить нерабочие дни.
Слово и Дело06:56
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В стихах про атаку монахов-каратистов Шнур сравнил Собчак с Норрисом

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение по поводу нападения на Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре, который контролируется запрещенным в служении схиигуменом Сергием (Романовым).
Вести.Ru06:29
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ruвчера в 06:22
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