Коронавирус
RT на русскомРоссия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса
Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
Автоспорт
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» и фактически создатель самой престижной гоночной серии мира в ее нынешнем виде Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме, обрушившиеся на него после того, как он заявил, что «многие черные — большие расисты, чем белые».
Коммерсантъ 09:52
Космос
Маск показал масштабные фотографии топливных баков Starship
Фотографии баков позволяют лучше представить себе масштабы корабля – на вершине баков можно заметить две фигурки рабочих, напоминающих муравьев, забравшихся на банку из-под пива.
Хайтек+ 26 июня в 07:29
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 26 июня в 06:00
Политика
Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди»
Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию.
РБК 09:01
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Здоровье
С погибшей от COVID-19 медсестрой ЦГБ Ириной Антюхиной простились родные и коллеги в Искитиме
27 июня родные и коллеги простились с Ириной Антюхиной. Она работала медсестрой и в пандемию брала мазки у зараженных коронавирусом.
Курьер. Среда. Бердск 08:33
Происшествия
Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго
В центре Глазго произошло нападение с ножом, погиб мужчина, сообщает Scottish Television (STV).
РБК 09:56
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM вчера в 15:30
Политика
Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет
Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 04:59
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
РИА Новости 09:23
Футбол
Павлюченко предложил забившему «Барселоне» Смолову завершить карьеру
ProstoProSport 05:55
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Здоровье
Эксперты дали советы о правильном безвредном загаре
«Ридус» поделился важными советами для тех, кто любит загорать. Рассказали, как это делать без вреда для здоровья.
Телеканал 360° 26 июня в 05:05
Здоровье
Названы продукты, ускоряющие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.
РИА Новости 02:13
Музыка
Blackpink опережают BTS по просмотрам нового клипа и количеству лайков
Пока Blackpink опережают даже по количеству лайков. У девочек 900 000, у мальчиков только 600 000.
Popcake 26 июня в 06:17
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Кино
Человеку-пауку - 45: Пять лучших ролей Тоби Магуайра
Фото: kinopoisk.ru Питер Паркер / "Человек-паук" Широкая известность пришла к Тоби Магуайру в 2002 году, когда он сыграл Человека-паука в одноименном фильме Сэма Рэйми.
Российская газета вчера в 03:00
Шоу-бизнес
София Ротару потеряла 42 млн рублей из-за коронавируса
По словам Лаврова, из-за отсутствия концертов Ротару ежемесячно теряла около 14 млн рублей, на сегодняшний день потери составляют более 42 млн.
НТВ вчера в 04:43
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Армия и оружие
США связали взрыв под Тегераном с производством Ираном ракет
Московский Комсомолец 04:31
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
РИА Новости 00:17
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20