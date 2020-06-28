Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

Происшествия Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. 8,3K

Политика Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане. 146

Автоспорт Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» и фактически создатель самой престижной гоночной серии мира в ее нынешнем виде Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме, обрушившиеся на него после того, как он заявил, что «многие черные — большие расисты, чем белые».

Космос Маск показал масштабные фотографии топливных баков Starship Фотографии баков позволяют лучше представить себе масштабы корабля – на вершине баков можно заметить две фигурки рабочих, напоминающих муравьев, забравшихся на банку из-под пива. 1

Политика Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди» Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию.

Политика Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров. 245

Происшествия Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго В центре Глазго произошло нападение с ножом, погиб мужчина, сообщает Scottish Television (STV).

Политика Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". 814

Происшествия Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ. 10

Здоровье Названы продукты, ускоряющие старение Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения. 31

Музыка Blackpink опережают BTS по просмотрам нового клипа и количеству лайков Пока Blackpink опережают даже по количеству лайков. У девочек 900 000, у мальчиков только 600 000.

Кино Человеку-пауку - 45: Пять лучших ролей Тоби Магуайра Фото: kinopoisk.ru Питер Паркер / "Человек-паук" Широкая известность пришла к Тоби Магуайру в 2002 году, когда он сыграл Человека-паука в одноименном фильме Сэма Рэйми.