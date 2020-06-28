Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Россия заявила о готовности поставлять вакцину против COVID-19 на мировой рынок

Lenta.ru05:14

Мурашко: Россия готова поставлять на мировой рынок препараты и вакцину против коронавируса

ТАСС03:48

Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

RT на русском05:08

Россия готова поставлять на мировой рынок тесты на COVID-19 и лекарства

РИА Новости04:19

Мурашко заявил о готовности РФ поставлять вакцину от COVID-19 всему миру

News.ru04:15

Мурашко заявил о готовности РФ поставлять вакцину от COVID-19 на мировой рынок

Известия03:55

Россия готова поставлять на мировой рынок вакцины, препараты и тесты

Вести.Ru05:09
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Общество

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Коммерсантъ 09:52
Космос

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Фотографии баков позволяют лучше представить себе масштабы корабля – на вершине баков можно заметить две фигурки рабочих, напоминающих муравьев, забравшихся на банку из-под пива.
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Общество

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МИР 24 26 июня в 06:00
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Политика

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Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию.
РБК 09:01
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Происшествия

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Происшествия

Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго

В центре Глазго произошло нападение с ножом, погиб мужчина, сообщает Scottish Television (STV).
РБК 09:56
Общество

Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM вчера в 15:30
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Политика

Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 04:59
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Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
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Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
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Футбол

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РИА Новости вчера в 11:29
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Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
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Здоровье

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Здоровье

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Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.
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Кино

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По словам Лаврова, из-за отсутствия концертов Ротару ежемесячно теряла около 14 млн рублей, на сегодняшний день потери составляют более 42 млн.
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Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
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Армия и оружие

США связали взрыв под Тегераном с производством Ираном ракет

Московский Комсомолец 04:31
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Наука

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РИА Новости 00:17
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Общество

Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
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