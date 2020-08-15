Экономика

Piter.tvPiter.tvРоссия может потеснить США на китайском рынке продуктов питания

Аналитики предполагают, что в свете неурожая, пандемии и обострения отношений КНР и США, которые пока еще входят в число крупнейших поставщиков продуктов питания в эту страну, можно ожидать передел экспортного китайского рынка, в результате которого Россия сможет оказаться в более выгодной позиции, чем сейчас.
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с чего всё началось

В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

В 2017 году Пекин потратил на закупку продуктов питания за рубежом 105 миллиардов долларов, а в 2019-м — уже 142 миллиарда, что равно 6,5% всей профильной мировой торговли. В списке главных поставщиков фигурируют Бразилия, США, Канада, Австралия и Франция.
РИА Новости15 августа в 01:00

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У России есть шанс увеличить экспорт продовольствия в Китай — мнение

ИА Красная Веснавчера в 10:35

Экономить еду призвали в Китае. У РФ появилась возможность потеснить США

ГЛАС.RUвчера в 08:14

В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

РИА Новости15 августа в 01:00

Россия готова «накормить» китайцев вместо США

Экономика сегодня15 августа в 13:02

Россия может потеснить США на китайском рынке продуктов питания

Piter.tv15 августа в 12:59

Россия имеет шанс потеснить США в поставках продуктов питания в Китай

Народные новости15 августа в 12:42

Россия может потеснить США на китайском рынке продуктов

ФАН15 августа в 19:36
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Автоматически обработан 7381 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
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Известная актриса Ирина Пегова загорает под Старицей

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Политика

Тихановская заявила о готовности быть национальным лидером Белоруссии

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Армия и оружие

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

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Общество

Дегтярев отправил в отставку главу минздрава Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального минздрава Александра Витько.
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Шоу-бизнес

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости вчера в 03:59
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Киберспорт

Ubisoft показала геймплей за Сэма Фишера в Rainbow Six Siege

Игромания.ру вчера в 15:19
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл третий матч «Айлендерс»

"Вашингтон" проиграл и третий матч серии до четырех побед "Нью-Йорк Айлендерс".
Российская газета вчера в 16:17
Происшествия

Неизвестный в Москве убил рабочего из-за поцарапанной машины

В ночь на 17 августа в Москве неизвестный обстрелял дорожных рабочих из-за поцарапанной машины.
Известия 02:44
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Политика

Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

В Минске прошёл митинг сторонников Александра Лукашенко.
RT на русском вчера в 11:47
Политика

На трассе Петербург-Псков водители заметили колонну военной техники

Gazeta.SPb вчера в 16:32
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Футбол

Матч ФК «НН» стал самым посещаемым в четвертом туре ФНЛ

Матч между футбольными клубами «Нижний Новгород» и «Нефтехимик», состоявшийся 16 августа, стал самым посещаемым в четвертом туре ФНЛ.
Newsroom24 02:44
Общество

Власти готовы не закрывать ТЦ в случае второй волны пандемии

Минэкономразвития направило обращение в Роспотребнадзор о возможности разработки рекомендаций для организации работы непродовольственных предприятий в условиях повышенной готовности (или ЧС), которые позволят не закрывать ТЦ, сказали «Известиям» в ведомстве.
Известия вчера в 17:15
Культура

«Серьезно болел»: актер Николай Губенко умер на 79-м году жизни

Толк 02:53
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Общество

Умер внук первого президента Казахстана Назарбаева Айсултан

Известия вчера в 06:20
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Общество

Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября

Вести.Ru 02:00
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Происшествия

Ефремову диагностировали инсульт

Врачи поставили диагноз инсульт артисту Михаилу Ефремову, проходящему обвиняемым по делу о ДТП со смертельным исходом.
BFM.ru вчера в 13:15
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Армия и оружие

В США опасаются поставок C-400 в Иран после снятия эмбарго

Известия 15 августа в 21:58
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Общество

Тихановская предложила назвать улицы именами погибших в ходе протестов

Некоторые улицы в Белоруссии следует назвать именами людей, которые погибли в результате протестов, начавшихся по стране после президентских выборов.
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Происшествия

В Сочи экстренно сел летевший из Москвы в Анталью самолет

В международном аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Москвы в турецкую Анталью.
Российская газета 01:53
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Политика

Макрон призвал ЕС поддерживать протестующих в Белоруссии

Президент Франции отметил, что граждане Белоруссии «выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета».
Gazeta.SPb вчера в 19:30
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Политика

Пушков назвал причину возможного поражения Лукашенко против оппозиции

Российский сенатор Алексей Пушков назвал причину, по которой президента Белоруссии Александра Лукашенко может постичь поражение против оппозиции.
Sputnik Литва 01:35
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Наука

Специалисты рассматривают новую версию появления коронавируса

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 02:33
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Здоровье

В Горном Алтае зафиксировали вспышку бубонной чумы

Напомним, в начале июля в северных районах Монголии и Китая была зарегистрирована вспышка бубонной чумы – двое человек заразились, употребив в пищу сурка.
ТВК 14 августа в 06:39
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Происшествия

Полиция задержала двух человек, обливших женщину кислотой в Пушкино

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в причинении телесных повреждений женщине в подмосковном Пушкино.
Газета.Ru 02:48
Политика

У задержанных в Белоруссии россиян нашли следы побоев

Россияне, которых незадолго до президентских выборов задержали в Белоруссии, дали первое интервью после возвращения на родину.
ТВ Центр 01:29
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Гаджеты

На смартфонах Huawei и Honor перестанут работать банковские приложения

Срок временной лицензии, выданной правительством США американским компаниям, которая позволяла им работать с китайскими Huawei и Honor, истек 13 августа.
Профиль вчера в 04:03
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Происшествия

В деле Голунова остались неустановленные лица

Из уголовного дела бывших полицейских, которые задерживали журналиста Ивана Голунова, выделено в отдельное производстов дело на неустановленных лиц, сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.
Интерфакс 03:04
Происшествия

СК проверит информацию о жестоком обращении с младенцем в Сочи

Кубанские новости 15 августа в 06:49
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Общество

Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

У нескольких журналистов правительственного пула, которые сопровождали Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, тесты показали положительный результат.
РИА Новости вчера в 17:00
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Политика

Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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