В 2017 году Пекин потратил на закупку продуктов питания за рубежом 105 миллиардов долларов, а в 2019-м — уже 142 миллиарда, что равно 6,5% всей профильной мировой торговли. В списке главных поставщиков фигурируют Бразилия, США, Канада, Австралия и Франция.

с чего всё началось

Аналитики предполагают, что в свете неурожая, пандемии и обострения отношений КНР и США, которые пока еще входят в число крупнейших поставщиков продуктов питания в эту страну, можно ожидать передел экспортного китайского рынка, в результате которого Россия сможет оказаться в более выгодной позиции, чем сейчас.

Россия может потеснить США на китайском рынке продуктов питания

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