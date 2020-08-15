Экономика
Piter.tvРоссия может потеснить США на китайском рынке продуктов питания
Аналитики предполагают, что в свете неурожая, пандемии и обострения отношений КНР и США, которые пока еще входят в число крупнейших поставщиков продуктов питания в эту страну, можно ожидать передел экспортного китайского рынка, в результате которого Россия сможет оказаться в более выгодной позиции, чем сейчас.
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с чего всё началось
В 2017 году Пекин потратил на закупку продуктов питания за рубежом 105 миллиардов долларов, а в 2019-м — уже 142 миллиарда, что равно 6,5% всей профильной мировой торговли. В списке главных поставщиков фигурируют Бразилия, США, Канада, Австралия и Франция.РИА Новости15 августа в 01:00
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Россия имеет шанс потеснить США в поставках продуктов питания в Китай
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