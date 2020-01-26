Энергетика

Мой БрянскМой БрянскРоссия может прекратить газовый транзит через Польшу

Контракт на транзит газа в Европу через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» заканчивается 18 мая, но «Газпром» до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор, сообщает РИА Новости. В случае прекращения поставок среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция.
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Россия может прервать транзит газа через Польшу

Piter.tv12:26

Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Мой Брянск10:37

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

REGNUM08:18

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

РИА Новости00:00
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Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
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Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Газета.Ru 14:16
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Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
РИА Новости вчера в 18:33
Политика

Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде

8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.
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Политика

Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.
РИА Новости 13:26
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом

Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
BFM.ru 09:08
Политика

Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США

Ранее партия провела собственный соцопрос в крупных городах страны, согласно их результатам, большинство граждан Грузии выступает за военную непричастность.
РИА Новости 17:05
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Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
ТАСС 08:56
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ 10:03
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

В Петербурге полиция задержала каршеринговый автомобиль, в багажнике которого находился труп.
BFM.ru 11:48
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
Экономика

Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей

Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Ведомости 16:36
Футбол

Кокорин сыграет за «Зенит» в матче с «Зальцбургом»

Мойка78 вчера в 08:09
Общество

Население России сократилось второй год подряд

Последующая оценка может быть пересмотрена в сторону повышения, как это было в прошлом году, — тогда Росстат сначала сообщил о сокращении населения на 87 тыс. человек, а позднее — почти на 100 тыс. Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м.
РБК 24 января в 06:50
Здоровье

Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса

Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Газета Кемерова вчера в 23:43
Гаджеты

Apple готовится представить бюджетный iPhone

Компания Apple приготовила любителям «яблочных» гаджетов приятный сюрприз: с февраля корпорация планирует приступить к выпуску бюджетного iPhone.
Мойка78 24 января в 00:26
Энергетика

СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году

Ведомости 23 января в 17:11
Экономика

Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса

Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса С начала года иностранные инвесторы вложили в российские фонды свыше $1 млрд.
Коммерсантъ 18:01
Общество

В Гонконге начались протесты против карантина по коронавирусу

В Гонконге более 200 жителей вышли на улицы в знак протеста против объявленного карантина, связанного с распространением эпидемии "китайской" пневмонии, сообщает газета South China Morning Post .
Life.ru 13:31
Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru 24 января в 21:06
Здоровье

Гастроэнтеролог назвал неочевидные симптомы опасных болезней

Изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвы 12-перстной кишки, желудка.
Говорит Москва 10:41
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Российская газета 14:04
Происшествия

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Известия 16:54
Футбол

Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Евро-футбол.ру вчера в 14:43
Политика

Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Газета.Ru 08:18
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
REGNUM вчера в 17:18
Киберспорт

Разработчики Black Mesa рассказали, что они улучшили в ранней версии

Наконец, разработчики заявили, что не будут останавливаться на версии 1.0, а намерены и дальше «полировать» игру.
Игромания.ру 12:21
Армия и оружие

Боевик из Триполи рассказал о том, кто воюет на стороне ПНС Ливии

Журналисту The New York Review Фредерику Вехри удалось пообщаться с боевиками группировки «Фиркат Султан Мурад» на линии соприкосновения в Триполи и узнать, кто сражается на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, что движет этими людьми и каково соседствовать с сирийскими боевиками из Идлиба.
ФАН вчера в 12:33
Авто

Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом

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Экономика

«Магнит» подключился к факторинговой платформе Factorin

Поставщики "Магнита", работающие с ритейлером на условиях отсрочки платежа, получили доступ к быстрому финансированию от крупных банков и факторинговых компаний, которые подключились к независимой блокчейн-платформе Factorin.
ADVIS.ru 24 января в 01:29
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