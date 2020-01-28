Энергетика

МонаВистаМонаВистаРоссия может прекратить транзит газа через Польшу

Договор на поставку российского газа в Европу через Польшу заканчивается 18 мая, обсуждать новый договор "Газпром" до сих пор не проявил желания. Поэтому вполне возможно, что данный путь прокачки "голубого топлива" может быть остановлен.
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с чего всё началось

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.
РИА Новости26 января в 00:00

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Польша отправит «Газпром» на аукцион

Евразия Dailyвчера в 03:53

Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Мой Брянск26 января в 10:37

«Туда ему и дорога!» В России оценили окончание контракта на польский газовый транзит

Национальная служба новостей27 января в 12:51

Газовый транзит через Польшу может быть прекращен

Pravda.Ru27 января в 01:46

Россия может прервать транзит газа через Польшу

Piter.tv26 января в 12:26

Журнал «Газпром» назвал причину невозможности прекращения газового транзита через Польшу

Невские Новости27 января в 15:35

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

РИА Новости26 января в 00:00
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Уфа попала в десятку самых депрессивных городов России для путешествий.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 17:12
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Наталья Андрейченко нашлась в Мексике после пребывания в джунглях

Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко вышла на связь и рассказала, что с ней произошло.
Газета.Ru вчера в 02:22
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

«Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребёнок, прибывшие из Хайнаня (КНР) с респираторными симптомами», — заявили в ведомстве.
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РИА Новости вчера в 19:53
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Предложенный Трампом план, согласно которому должны быть созданы два государства – арабское со столицей во восточной части восточного Иерусалима, и еврейское со столицей в неделимом Иерусалиме, по словам Аббаса, будет отправлен палестинским народом «в корзину истории».
Политика Сегодня вчера в 15:37
Политика

Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета

В обновлённый состав президиума Госсовета РФ вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернаторы Сахалинской, Тверской, Курганской областей Валерий Лимаренко, Игорь Руденя, Вадим Шумков.
Парламентская газета 27 января в 09:33
Экономика

ФРС вероятно начнет 2020 год так же, как закончила предыдущий

На этой неделе состоится первое в 2020 году заседание руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, главного американского банка.
Expert.ru вчера в 01:01
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК вчера в 16:00
Музыка

Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом»

Сразу двумя премиями "Грэмми" (в категориях "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение рок-песни") был отмечен американский исполнитель из Техаса Гэри Кларк — младший.
Life.ru 26 января в 22:07
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Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 07:16
Происшествия

На Сахалине с оторвавшейся льдины сняли всех рыбаков

Сотрудники МЧС эвакуировали всех рыбаков – 217 любителей подлёдной рыбалки, которые оказались на отколовшейся льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Сахалинской области.
Life.ru 26 января в 04:28
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лиги

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Астон Вилла" победила "Лестер Сити" со счётом 2:1.
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Авиакомпании «Уральские авиалинии» приостановила прямые полеты в несколько стран Европы из-за коронавируса.
Lenta.ru 00:32
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Первый трейлер мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Warner Bros. показала первый трейлер анимационной полнометражки Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.
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Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
Авто

Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге

Автоновости дня вчера в 08:46
Экономика

ФНС выписала первые штрафы за отказ блокировать личные счета ИП

ФНС начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты по страховым взносам и штрафам.
Газета.Ru 27 января в 03:55
Экономика

Названы города России с самым доходным жильем

Названы города России, где можно выгоднее всего сдавать квартиру.
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Армия и оружие

Российские С-400 пытались заставить сбить самолёт госдепа США над Сирией

Пентагон попытался подставить сирийские ПВО, чтобы сбить самолёт госдепа США.
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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
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Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
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Драчев: Рассматриваем Глазырину для выступления на ЧМ, но есть нюансы

Глава СБР отметил, что с Кубка IBU пока рассматривается кандидатура Анастасия Поршнева и некоторые другие спортсменки.
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

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В Челябинске на карантин закрыли две школы

Из-за гриппа и ОРВИ учебный процесс приостановили в двух челябинских школах и более чем в 120 классах.
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Экономика

В Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
Московский Комсомолец вчера в 16:27
Общество

На Украине уволили водителя из-за сериала на русском языке

РИА Новости вчера в 18:07
Хоккей

Первый гол Зайцева в сезоне НХЛ помог «Оттаве» обыграть «Баффало»

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