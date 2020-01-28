Энергетика
МонаВистаРоссия может прекратить транзит газа через Польшу
Договор на поставку российского газа в Европу через Польшу заканчивается 18 мая, обсуждать новый договор "Газпром" до сих пор не проявил желания. Поэтому вполне возможно, что данный путь прокачки "голубого топлива" может быть остановлен.
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с чего всё началось
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.РИА Новости26 января в 00:00
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«Туда ему и дорога!» В России оценили окончание контракта на польский газовый транзит
Национальная служба новостей27 января в 12:51
Журнал «Газпром» назвал причину невозможности прекращения газового транзита через Польшу
Невские Новости27 января в 15:35
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