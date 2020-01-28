Энергетика

МонаВистаМонаВистаРоссия может прекратить транзит газа через Польшу

Договор на поставку российского газа в Европу через Польшу заканчивается 18 мая, обсуждать новый договор "Газпром" до сих пор не проявил желания. Поэтому вполне возможно, что данный путь прокачки "голубого топлива" может быть остановлен.
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с чего всё началось

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.
РИА Новости26 января в 00:00

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Польша отправит «Газпром» на аукцион

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Журнал «Газпром» назвал причину невозможности прекращения газового транзита через Польшу

Невские Новости27 января в 15:35

Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Мой Брянск26 января в 10:37

Газовый транзит через Польшу может быть прекращен

Pravda.Ru27 января в 01:46

Россия может прервать транзит газа через Польшу

Piter.tv26 января в 12:26

«Туда ему и дорога!» В России оценили окончание контракта на польский газовый транзит

Национальная служба новостей27 января в 12:51

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

РИА Новости26 января в 00:00
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Вышел трейлер мюзикла по фильму «Назад в будущее»

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