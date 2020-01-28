Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.

с чего всё началось

Договор на поставку российского газа в Европу через Польшу заканчивается 18 мая, обсуждать новый договор "Газпром" до сих пор не проявил желания. Поэтому вполне возможно, что данный путь прокачки "голубого топлива" может быть остановлен.

Россия может прекратить транзит газа через Польшу

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