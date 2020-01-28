Энергетика

МонаВистаМонаВистаРоссия может прекратить транзит газа через Польшу

Договор на поставку российского газа в Европу через Польшу заканчивается 18 мая, обсуждать новый договор "Газпром" до сих пор не проявил желания. Поэтому вполне возможно, что данный путь прокачки "голубого топлива" может быть остановлен.
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с чего всё началось

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.
РИА Новости26 января в 00:00

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Россия может прервать транзит газа через Польшу

Piter.tv26 января в 12:26

Журнал «Газпром» назвал причину невозможности прекращения газового транзита через Польшу

Невские Новости27 января в 15:35

«Туда ему и дорога!» В России оценили окончание контракта на польский газовый транзит

Национальная служба новостей27 января в 12:51

Газовый транзит через Польшу может быть прекращен

Pravda.Ru27 января в 01:46

Польша отправит «Газпром» на аукцион

Евразия Dailyвчера в 03:53

Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Мой Брянск26 января в 10:37

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

РИА Новости26 января в 00:00
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Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны

Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР).
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ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
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«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
RT на русском 03:05
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РИА Новости 04:25
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Lenta.ru 01:56
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

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Lenta.ru вчера в 16:58
Политика

Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной

План США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, названный «сделкой века», получил поддержку со стороны Израиля и других государств, но встретил категорическое неприятие палестинцев.
Известия 04:54
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Политика

В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Общество

Смольный покидает глава КППИТ Юрий Калабин

В Санкт-Петербурге председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин уходит с поста, сообщает «Мойка78».
Санкт-Петербургские ведомости 05:09
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ФК «Зенит» отправился на сбор в Испанию без Кокорина

Российская газета 03:53
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

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Общество

В Екатеринбург из Перми привезли более 20 автомобилей скорой помощи

Наша Газета (г. Екатеринбург) 03:44
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Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
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Политика

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Партия «Единая Россия» считает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев должен покинуть свой пост, заявил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.
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Армия и оружие

Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал ВВС США

Телеканал Fox News со ссылкой на источники накануне сообщил, что на борту разбившегося самолета ВВС США могли находиться до 5 человек.
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Общество

ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей

По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
ТВК 01:10
Общество

На Украине водителя автобуса уволили из-за сериала на русском языке

РИА Новости вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Пелагея и Иван Телегин душевно отметили день рождения общей дочери

Незадолго до Нового года Иван Телегин и Пелагея поведали, что больше не являются мужем и женой.
Woman.ru 04:36
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Авто

Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai осенью

Компания Nissan готовится представить новый кроссовер Qashqai.
Новые автомобили вчера в 11:18
Политика

МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

Нидерланды сознательно включили в список парламентской делегации для визита в Россию нежелательного для Москвы депутата, заявил МИД.
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Культура

Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
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Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости вчера в 13:53
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Китай передал России геном коронавируса

Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 02:35
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