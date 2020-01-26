Энергетика

МонаВистаМонаВистаРоссия может прекратить транзит газа через Польшу

Договор на поставку российского газа в Европу через Польшу заканчивается 18 мая, обсуждать новый договор "Газпром" до сих пор не проявил желания.
Читать в источнике
Комментировать126
с чего всё началось

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.
РИА Новостивчера в 00:00

Подробнее о событии

Россия может прекратить транзит газа через Польшу

МонаВиста10:04

Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Мой Брянсквчера в 10:37

Газовый транзит через Польшу может быть прекращен

Pravda.Ru01:46

Транзит газа в Европу через Польшу может быть остановлен

Хакасия-Информвчера в 20:46

Россия может прервать транзит газа через Польшу

Piter.tvвчера в 12:26

Россия рассматривает возможность прекращения газового транзита через Польшу

Новый Калининград.Ru03:40

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

РИА Новостивчера в 00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Здоровье

Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови

Признаки могут зависеть от многих факторов, о наиболее распространенных симптомах высокого уровня сахара в крови сообщили медики.
Ugpressa.ru 25 января в 14:44
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Политика

Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
RT на русском 07:15
Экономика

ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП

По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Газета.Ru 04:05
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
РБК вчера в 07:48
Политика

В России задержали японца при попытке получения секретных материалов

Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.
Интерфакс 07:40
Общество

Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео

В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Вести.Ru 08:32
Шоу-бизнес

Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу

В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Ruposters.ru 04:05
Общество

СМИ узнали причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина

РБК 09:28
Энергетика

По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

По газопроводу "Турецкий поток" прокачан первый миллиард кубометров природного газа.
Российская газета 10:01
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

В последний раз цена нефти Brent находилась ниже 60 долларов за баррель осенью прошлого года.
Радио Sputnik вчера в 23:41
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Политика

Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Газета.Ru 09:10
Политика

Медведев назвал задачи «Единой России»

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что главная задача партии — борьба за лидерство в политике.
Газета.Ru 10:26
Шоу-бизнес

Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл

Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Аргументы недели 07:45
Политика

В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии

Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Lenta.ru 06:50
Армия и оружие

Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира

Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Discover24 05:04
Здоровье

Первый случай коронавируса зафиксировали в Киеве

В Киеве подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Какой именно штамм вирусного заболевания был зафиксирован, не уточняется.
Телеканал 360° 07:08
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов: «Не каждый человек мог бы ужиться с моей женой»

Ведь, несмотря на любые жизненные трудности, музыканта во всем поддерживает его жена Елена. Дмитрий Маликов живет с супругой Еленой 28 лет.
StarHit.ru вчера в 20:00
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Происшествия

В Челябинске умерла 13-летняя школьница

Предварительной причиной смерти 13-летней школьницы назвали септический шок.
Эхо Москвы в Челябинске 09:00
Общество

Глава администрации Кирова Илья Шульгин увольняется

На своей официальной странице Васильев написал, что Шульгин "сообщил о своем намерении покинуть занимаемый пост и написать заявление по собственному желанию".
Pro Город Киров 08:45
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Вести.Ru 09:08
Происшествия

Российская школьница умерла по дороге в школу

В подмосковном Домодедове 14-летняя россиянка упала по дороге в школу и умерла в больнице.
Lenta.ru 10:01
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса.
Национальная служба новостей вчера в 02:26
Армия и оружие

Три ракеты попали в посольство США в Багдаде

Москва 24 вчера в 16:17
Армия и оружие

National Interest назвал малозаметным и смертоносным новый БПЛА С-70

Pravda.Ru 04:24
Политика

Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
ТАСС 05:27
Армия и оружие

Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии

В издании Avia.pro, сославшись на запись в соцсети Twitter, сообщили о том, что российские вертолеты Ми-17 были перехвачены истребителями ВВС США в Сирии.
Discover24 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное