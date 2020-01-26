Энергетика

Piter.tvPiter.tvРоссия может прервать транзит газа через Польшу

Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу. Об этом сообщила мониторинговая ассоциация GIE.
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Газпром в мае может остановить прокачку газа через Польшу

Центр энергетической экспертизы19:22

Россия может прервать транзит газа через Польшу

Piter.tv12:26

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

РИА Новости00:00

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

REGNUM08:18

Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Мой Брянск10:37
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом

Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства пакет мер, чтобы не допустить распространение нового коронавируса в России, сообщается на сайте ведомства.
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США ужесточат санкции против Huawei

Напротив, ужесточение санкций может негативно сказаться на стране, так как падение зарубежных продаж может существенно ослабить конкурентность американских технологических корпораций.
Ferra вчера в 05:45
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту «Шереметьево»

Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
REGNUM 13:08
Общество

Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.
Вести.Ru вчера в 16:13
Армия и оружие

Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24

Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Московский Комсомолец 19:27
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«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" обыграл "Металлург" из Магнитогорска, продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей и стал пятым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф сезона-2019/20.
РИА Новости 11:32
Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости 24 января в 20:53
Экономика

Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию

Добавили четверть В декабре 2019-го цена пузырька йода объемом 10 мл выросла на 29% относительно того же периода годом ранее, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились "Известия".
Известия 16:01
Политика

Болгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Два российских дипломата, которых Болгария обвинила в шпионаже, 26 января покинули территорию страны.
РБК 13:53
Общество

У шоу Шепелева требуют миллион рублей за обман

Бизнесмен Евгений Самусенко принял участие в ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым и остался недоволен работой программы.
News.ru 08:07
Происшествия

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Известия 16:54
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
RT на русском 19:03
Здоровье

Могут ли любители посылок из Китая заразиться коронавирусом

В России, по данным Роспотребнадзора, не зарегистрировано случаев заболевания новым вирусом из Китая.
Волгоградская правда вчера в 03:35
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $61

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $61 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 24 января.
REGNUM 24 января в 10:03
Авто

Новый BMW X7 получил полностью кожаный салон от Vilner

Специалист тюнинг-ателье Vilner преобразовали автомобиль, добавив в его салон полностью кожаную обшивку от Vilner.
Дни24 вчера в 08:31
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Российская газета 00:57
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

BFM.ru 11:48
Космос

Земля имела атмосферу Марса — и поэтому не станет Венерой

Naked Science 06:48
Армия и оружие

США возобновили операции против ИГ в Сирии

Американские подразделения в Сирии возобновили контртеррористические операции после приостановки, вызванной необходимостью защиты своих сил после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru 17:38
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
РИА Новости 16:14
Наука

Канадские ученые заявили, что раком можно заразиться

Ученые из Канадского института перспективных исследований выдвинули предположение о том, что рак может быть заразен, сообщает Focus.de.
Аргументы и Факты вчера в 21:17
Политика

Кремль объяснил отставку правительства Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
Lenta.ru 05:48
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Происшествия

Приступ зараженного коронавирусом человека сняли на видео

В воскресенье, 26 января, издание Daily Mirror опубликовало видео, на котором заснят приступ лихорадки зараженного коронавирусом жителя Китая.
Вечерняя Москва 09:05
Кино

Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде

В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
News.ru вчера в 19:49
Политика

Трамп представил эмблему космических войск США

На своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп опубликовал эскиз будущей эмблемы космических войск США.
Коммерсантъ 24 января в 21:42
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости вчера в 00:17
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