Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу. Об этом сообщила мониторинговая ассоциация GIE.

Россия может прервать транзит газа через Польшу

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