Энергетика
Piter.tvРоссия может прервать транзит газа через Польшу
Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу. Об этом сообщила мониторинговая ассоциация GIE.
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Общество
Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства пакет мер, чтобы не допустить распространение нового коронавируса в России, сообщается на сайте ведомства.
Технологии
США ужесточат санкции против Huawei
Напротив, ужесточение санкций может негативно сказаться на стране, так как падение зарубежных продаж может существенно ослабить конкурентность американских технологических корпораций.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту «Шереметьево»
Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
Общество
Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань
В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.
Армия и оружие
Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ
Омский "Авангард" обыграл "Металлург" из Магнитогорска, продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей и стал пятым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф сезона-2019/20.
Энергетика
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Экономика
Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию
Добавили четверть В декабре 2019-го цена пузырька йода объемом 10 мл выросла на 29% относительно того же периода годом ранее, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились "Известия".
Политика
Болгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов
Два российских дипломата, которых Болгария обвинила в шпионаже, 26 января покинули территорию страны.
Общество
У шоу Шепелева требуют миллион рублей за обман
Бизнесмен Евгений Самусенко принял участие в ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым и остался недоволен работой программы.
Происшествия
Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80
Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
Здоровье
Могут ли любители посылок из Китая заразиться коронавирусом
В России, по данным Роспотребнадзора, не зарегистрировано случаев заболевания новым вирусом из Китая.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $61
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $61 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 24 января.
Авто
Новый BMW X7 получил полностью кожаный салон от Vilner
Специалист тюнинг-ателье Vilner преобразовали автомобиль, добавив в его салон полностью кожаную обшивку от Vilner.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Космос
Земля имела атмосферу Марса — и поэтому не станет Венерой
Армия и оружие
США возобновили операции против ИГ в Сирии
Американские подразделения в Сирии возобновили контртеррористические операции после приостановки, вызванной необходимостью защиты своих сил после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
Наука
Канадские ученые заявили, что раком можно заразиться
Ученые из Канадского института перспективных исследований выдвинули предположение о том, что рак может быть заразен, сообщает Focus.de.
Политика
Кремль объяснил отставку правительства Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Происшествия
Приступ зараженного коронавирусом человека сняли на видео
В воскресенье, 26 января, издание Daily Mirror опубликовало видео, на котором заснят приступ лихорадки зараженного коронавирусом жителя Китая.
Кино
Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде
В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
Политика
Трамп представил эмблему космических войск США
На своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп опубликовал эскиз будущей эмблемы космических войск США.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.