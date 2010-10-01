Спорт

MetaratingsMetaratingsРоссия может пропустить ЧМ-2022 по футболу

В свете рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства, Россия может не только лишиться возможности провести финал Лиги чемпионов, но и пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
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Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022 по решению ВАДА

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Россия может пропустить ЧМ-2022 по футболу

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Сборную России могут не допустить на чемпионат мира-2022

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Сборную России могут отстранить от участия в ЧМ-2022 в Катаре

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Россию отстранят от ЧМ-2022?

ГЛАС.RUвчера в 22:07
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Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

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В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
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Дональд Трамп заявил об отставке главы ВМС США

Министр обороны США Марк Эспер отправил в отставку главу ВМС Ричарда Спенсера.
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Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
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Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Обновление Windows 10 (1909) не ставится на устройства со старыми драйверами Wi-Fi на чипах Qualcomm и не только

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3DNews вчера в 02:38
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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В России закончились запасы свободных IP-адресов

Интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre сообщил, что IP-адреса протокола IPv4 в Европе, России и на Ближнем Востоке закончились.
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В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина

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РК «Новый мир» должен был получить квоты на вылов примерно 12 тыс. тонн минтая и 1,8 тыс. тонн сельди в год в обмен на строительство рыбного завода годовой мощностью 60 тыс. тонн продукции, рассказывает господин Ефремов.
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За три года общий рост ВВП РФ составит, как посчитал UniCredit, 3,4%. Отмечается, что прогноз UniCredit по российскому ВВП стал наиболее пессимистичным среди банков — инвесторов.
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РИА Новости вчера в 19:04
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Божович рассказал, какую команду в России считает самой качественной

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился мнением о клубах, выступающих в РПЛ.
Sport.ru вчера в 18:00
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Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ), отметив, что идея прорабатывалась и над ней еще предстоит думать.
РИА Новости вчера в 12:21
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Nokia готовится выпустить «умный» телевизор, сообщил портал «Ридус».
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В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе

Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
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На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
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Россия может лишиться Олимпиады, Евро-2020, а спортсмены уедут. Интервью с главой РУСАДА о будущем российского спорта

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Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
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