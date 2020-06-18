По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.

с чего всё началось

Президент Владимир Путин потребовал с 2021 г. повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Второй вариант и грозит договору с Кипром. Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят собеседники «Ведомостей».

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

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