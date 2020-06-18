Экономика
ВедомостиРоссия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Президент Владимир Путин потребовал с 2021 г. повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Второй вариант и грозит договору с Кипром. Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят собеседники «Ведомостей».
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с чего всё началось
По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.Ведомостивчера в 14:22
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Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
Наука
Умные часы специалисты превратили в систему мониторинга здоровья
Rusargument вчера в 16:17
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Происшествия
75 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
Катунь 24 02:14
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 02:57
Наука
Генетически модифицированные козы дали противораковое молоко
ToDay News Ufa 01:37
Политика
Решено, кто «потащит» челябинских единороссов на выборах в Заксобрание
Челябинск, 19 июня 2020, 09:43 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в региональное Законодательное собрание.
REGNUM 02:43
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших артистов своего лейбла с проститутками
Для своих подопечных, как заявил Фадеев, он был «трамплином» и «едой».
Evo-rus.com 17 июня в 09:17
Экономика
Сборы налога с зарплат россиян снизились на 23%
Сборы НДФЛ с заработных плат в нерабочем апреле уменьшились на 23%, по сравнению с мартом, — с 355,9 млрд до 273,4 млрд рублей.
Известия 17 июня в 18:30
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 19:01
Авто
Автомеханики указали на основные ошибки при проверке уровня масла
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали три ошибки при проверке уровня масла, которые могут привести к поломке двигателя.
Тарантас Ньюс вчера в 23:39
Спорт
Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store
3DNews вчера в 13:12
Кино
В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
NewInform вчера в 10:52
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
Наука
Археологи обнаружили инцест у древней ирландской элиты
Популярная механика вчера в 06:37
Общество
Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса
Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
Российская газета вчера в 23:27
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Общество
В Саратовской области разрешили прогулки в парках и скверах
Правительство Саратовской области сняло с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах и продлило остальные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 30 июня, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 11:42
Авто
Автоэксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии
iReactor вчера в 07:47
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 17 июня в 05:58
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Авто
Ford оснастит автопилотом электрокроссовер Ford Mustang
Первая полностью электрическая модель со значком Mustang предлагает мощность от 266 до 459 лошадиных сил с электрическим пробегом 380 — 480 км в зависимости от размера аккумулятора и мощности силовой установки.
SpeedMe вчера в 07:52
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 06:10
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Авто
Рассекречена внешность двух электрических кроссоверов Volkswagen
Wroom.ru вчера в 03:16