Экономика

ВедомостиВедомостиРоссия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Президент Владимир Путин потребовал с 2021 г. повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Второй вариант и грозит договору с Кипром. Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят собеседники «Ведомостей».
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с чего всё началось

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомостивчера в 14:22

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РФ намерена разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

Газета.Ruвчера в 21:01

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СМИ: Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром

Московский Комсомолецвчера в 17:34

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РБКвчера в 19:13

СМИ сообщили о возможном разрыве соглашения о налогах между Россией и Кипром

Компаниявчера в 16:28

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Ведомостивчера в 14:22
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
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С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

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Общество

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75 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
Катунь 24 02:14
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

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Генетически модифицированные козы дали противораковое молоко

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Политика

Решено, кто «потащит» челябинских единороссов на выборах в Заксобрание

Челябинск, 19 июня 2020, 09:43 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в региональное Законодательное собрание.
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Общество

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Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
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Общество

На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина

«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
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Экономика

Сборы налога с зарплат россиян снизились на 23%

Сборы НДФЛ с заработных плат в нерабочем апреле уменьшились на 23%, по сравнению с мартом, — с 355,9 млрд до 273,4 млрд рублей.
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РИА Новости вчера в 19:01
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Авто

Автомеханики указали на основные ошибки при проверке уровня масла

Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали три ошибки при проверке уровня масла, которые могут привести к поломке двигателя.
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Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
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Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Общество

В Саратовской области разрешили прогулки в парках и скверах

Правительство Саратовской области сняло с 22 июня запрет на прогулки в парках и скверах и продлило остальные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции до 30 июня, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Автоэксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии

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Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»

История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
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В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
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В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
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Первая полностью электрическая модель со значком Mustang предлагает мощность от 266 до 459 лошадиных сил с электрическим пробегом 380 — 480 км в зависимости от размера аккумулятора и мощности силовой установки.
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Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Авто

Рассекречена внешность двух электрических кроссоверов Volkswagen

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