Экономика
ВедомостиРоссия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Президент Владимир Путин потребовал с 2021 г. повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Второй вариант и грозит договору с Кипром. Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят собеседники «Ведомостей».
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с чего всё началось
По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.Ведомостивчера в 14:22
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Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
Политика
Политик Гозман попросил СКР возбудить дело против Путина о приготовлении к убийству в связи с парадом Победы
Президент фонда «Перспектива» и экс-директор по гуманитарным проектам «Роснано» Леонид Гозман обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении президента России Владимира Путина.
Компания 06:19
Общество
Дуров оценил разблокировку Telegram в России
Дуров заверил, что разблокировка Telegram в России не означает, что пользователи мессенджера лишатся права на конфиденциальность и тайну личной переписки.
Ридус 00:34
Кино
Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» от Зака Снайдера
Премьера полной режиссерской версии фильма «Лига справедливости» состоится в 2021 году.
Слово и Дело 05:02
Общество
«Норникель» вложил 5 млрд рублей в ликвидацию аварии в Норильске
RT на русском 07:49
Общество
В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект
Через десять лет в России могут ввести налог на технологию искусственного интеллекта, считают эксперты.
Retail & Loyalty 07:21
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работу косметологов и фитнес-центров
Согласно документу, в Свердловской области допускается проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10 % от вместимости спортивного объекта.
Телеканал ОТВ 07:34
Футбол
Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Metaratings 09:46
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Экономика
Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле
Французский суд взыскал с бывшего члена Совета Федерации Виталия Малкина налог в размере 1,7 миллиона долларов за шале на горнолыжном курорте Куршевель стоимостью 35 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.
РИА Новости 05:34
Интернет
Google запустила аналог Pinterest с искусственным интеллектом
Новый проект был создан в стартап-инкубаторе Area 120 при участии команды PAIR, которая изучает способы взаимодействия людей с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 02:00
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Экономика
Тестирование неквалифицированных инвесторов вызывает вопросы
Вопрос тестирования неквалифицированных инвесторов вызывает вопросы.
Finam.Ru 08:33
Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Армия и оружие
Десятки военных погибли в столкновениях на границе Индии и Китая
МИД КНР заявил, что индийские военные пересекли границу и напали на китайских военных.
Москва 24 16 июня в 18:54
Экономика
РФПИ и Baring решили инвестировать в крупного ИТ-разработчика
Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, этот фонд вместе с RTP Global Леонида Богуславского и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами ИТ-компании «СКБ Контур», входящей в топ-5 крупнейших разработчиков в России.
РБК 00:30
Политика
Путин заявил о постепенном восстановлении экономики
Владимир Путин заявил о начале восстановления экономики страны.
Национальная служба новостей 09:11
Гаджеты
Motorola представила в России новый смартфон Moto G8
Компания Motorola объявила о старте продаж в России нового смартфона Motorola Moto G8.
Деловое.ТВ 08:55
Гаджеты
Анонс процессоров Intel Xeon Cooper Lake и памяти Optane DCPMM 200: апгрейд не для всех
Сегодня компания Intel официально представила третье поколение процессоров Xeon Scalable под кодовым названием Cooper Lake.
3DNews вчера в 09:00
Происшествия
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
BFM.ru 05:04
Финансы
Набиуллина на выступлении после снижения ставки надела брошь-голубь
Глава Банка России Эльвира Набиуллина прикрепила к лацкану пиджака значок в виде голубя.
РБК 09:26
Общество
«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры
Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
Интерфакс 06:01
Наука
В Сибири выявили одну из причин массового вымирания пермского периода
Исследователи хотят понять причины вымирания на Земле 252 млн лет назад: за этот период исчезли 96% всех морских видов и почти 70% наземных видов позвоночных.
МедиаПоток 17 июня в 13:00
Общество
ФАС опровергла смягчение требований к предустановке российского ПО
Минэкономразвития раскритиковало проект ФАС о предустановке российского ПО В четверг "Коммерсант" опубликовал материал, в котором говорится, что в обновленной версии постановления существенно смягчены условия предустановки российского ПО.
Право.ру 01:32
Культура
«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы
Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
Киберспорт
NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO
В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
Матч ТВ 17 июня в 03:56
Общество
Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка
Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
Общество
Солнечное затмение 21 июня увидят жители Земли
Россияне и жители других стран 21 июня увидят затмение Солнца. В этом месяце случится сразу несколько астрономических явлений.
Народные новости 05:52
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49