Экономика
ВедомостиРоссия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Президент Владимир Путин потребовал с 2021 г. повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Второй вариант и грозит договору с Кипром. Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят собеседники «Ведомостей».
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с чего всё началось
По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.Ведомостивчера в 14:22
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Более 200 полицейских разыскивают в Волгограде убийцу студента
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, к поискам убийцы задействованы более 200 полицейских - сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, госавтоинспекторы и специалисты Центра кинологической службы.
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Эмин Агаларов рассказал о разводе с Аленой Гавриловой
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На Украине с начала эпидемии зафиксировано 34984 случая коронавируса, 985 летальных, 16033 пациента выздоровели.
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Стоимость нефти Brent превысила отметку в 42 доллара
К 06:00 по московскому времени стоимость августовского фьючерса на сырье Brent увеличилась на бирже ICE (Лондон) на 1,3 процента и достигла 42,05 доллара за баррель.
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
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Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
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Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».
Тарантас Ньюс вчера в 06:17
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РИА Новости вчера в 21:45
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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
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В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи
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Сбербанк ввёл комиссию за переводы через банкоматы
Москва, 19 июня 2020, 09:43 — REGNUM Со 2 июня Сбербанк ввёл комиссию за переводы денег с использованием банкоматов, а также изменил тарификацию денежных переводов в sms-банке и сервисе «Сбербанк Онлайн».
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В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро
В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
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ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
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Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
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Мишустин утвердил скидки на билеты в купе двухэтажных поездов для подростков
Правительство России утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет.
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Глава минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал поведение украинцев во время карантина "анархией".
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Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
По данным портала Deadline актриса воплотит бессмертный образ принцессы Дианы в новом фильме «Спенсер».
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