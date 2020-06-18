Экономика
ВедомостиРоссия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин потребовал с 2021 г. повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Второй вариант и грозит договору с Кипром. Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят собеседники «Ведомостей».Ведомости14:22
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Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
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Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября
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ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
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По данным индийской газеты The Hindustan Times, в результате перестрелки в восточной части индийской области Ладакх в гималайском регионе погибли два десятка индийских военнослужащих.
Эхо Москвы 16 июня в 18:05
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«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата Испании
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В ДНР украинским миномётным обстрелом разрушен ещё один дом
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Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа
Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
Общество
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О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
Экономика
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
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Политика
В Финляндии ответили на вопрос Трампа о принадлежности к России
Пресс-секретарь президента Финляндии прокомментировал готовящуюся к выходу книгу "The Room Where It Happened: A White House Memoir" экс-советника американского лидера Дональда Трампа Джона Болтона.
Газета.Ru 02:33
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
Происшествия
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета 11:52
Единоборства
Глава UFC не включил Нурмагомедова в список величайших бойцов
Президент UFC Дэйна Уайт составил список из четырех лучших бойцов смешанного стиля в истории.
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Космос
36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике
Evo-rus.com 15 июня в 22:23
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
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RT на русском 05:39
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Политика
Путин назвал темы предстоящей встречи лидеров ядерной пятерки
"Наша способность работать совместно и согласованно как настоящие партнеры покажет, насколько будут серьезны последствия пандемии и как быстро мировая экономика может выйти из рецессии", - написал Путин.
РИА Новости 14:33
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Экономика
Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости вчера в 11:43
Фигурное катание
Даниил Глейхенгауз объяснил, почему не может дружить с фигуристками
Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о том, как строятся отношения внутри команды Этери Тутберидзе.
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Определена скорость собственного вращения черной дыры 4U1543-47
AstroNews.ru 16 июня в 13:57
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В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Китайские вирусологи: Антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления
Оказалось, что антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления.
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Попова рассказала, когда Россия откроет границы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия сможет открыть границы, когда риск заражения коронавирусом станет минимальным.
Невские Новости 06:42
Киберспорт
Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020
На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16