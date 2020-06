По данным индийской газеты The Hindustan Times, в результате перестрелки в восточной части индийской области Ладакх в гималайском регионе погибли два десятка индийских военнослужащих.

Пресс-секретарь президента Финляндии прокомментировал готовящуюся к выходу книгу "The Room Where It Happened: A White House Memoir" экс-советника американского лидера Дональда Трампа Джона Болтона.