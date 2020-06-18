Экономика
ВедомостиРоссия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят собеседники «Ведомостей». По словам одного из консультантов, Кипр предложил сохранить ставки, ужесточив контроль за иностранными структурами российского бизнеса, чтобы технические прослойки не могли экономить на налогах.
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с чего всё началось
По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.Ведомостивчера в 14:22
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Путин поздравил актрису Наталью Селезневу с юбилеем
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Общество
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Общество
Жители Минска вышли протестовать из-за задержания соперников Лукашенко
Жители Минска вышли поддержать соперников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах, после того, как альтернативные кандидаты в президенты и их сторонники были задержаны.
VSE42.RU 02:48
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Газета.Ru вчера в 14:10
Космос
В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету
Секрет фирмы вчера в 08:19
Кино
В Башкирии состоится всероссийская акция «Великое кино великой страны»
В День памяти и скорби, 22 июня, республика присоединится к акции, которая пройдёт во многих городах России, сообщает информагентство «Башинформ».
Стерлитамакский рабочий 02:54
Здоровье
ЕР хочет дать некоторым медикам право приватизировать служебное жилье
ЕР предлагает дать медработникам первичного звена, проработавших не менее 15 лет в сельской местности, право на приватизацию служебного жилья, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости вчера в 02:56
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Наука
Видео: ИИ реконструирует процесс написания картин известными живописцами
Специалисты Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT CSAIL) создали систему машинного обучения Timecraft, которая может воссоздать процесс написания картин и нанесения мазков даже для известных художников.
3DNews 01:44
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Общество
Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса
Всемирная организация здравоохранения получила данные генома вируса SARS-CoV-2, найденного на оптовом рынке Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка.
Российская газета вчера в 23:27
Политика
Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве.
BFM.ru 02:17
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
Общество
В Югре за сутки коронавирус выявлен у 243 человек
За минувшие сутки в Югре, на 18 июня, зарегистрировано 243 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах.
Вестник вчера в 02:45
Космос
На МКС протестируют новый туалет для полетов на Марс
На сайте НАСА появилась информация о том, что Международная космическая станция обзаведется новым туалетом.
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Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
Наука
Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы вчера в 01:03
Наука
В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф
В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.
Российская газета 16 июня в 05:59
Здоровье
На Сахалине стали реже нарушать режим пандемии в торговых объектах
За два месяца обследовано более 500 торговых объектов, расположенных в Южно-Сахалинске, Корсакове и Аниве.
Сахалин.Инфо 01:57
Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
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Pressa40 17 июня в 00:47
Общество
Омичи смогут наблюдать уникальнейшее солнечное затмение
РИА СуперОмск вчера в 06:33
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом
За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч выздоровели, 7841 скончался.
РИА Новости 03:48
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии
НТА-Приволжье – Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии.
НТА-Приволжье вчера в 11:29
Политика
Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп признался, кто на самом деле пишет заметки в его Twitter.
Пятый канал вчера в 01:04
Здоровье
Министр здравоохранения РФ: «Ни в коем случае нельзя растерять доверие пациентов»
Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко почти сразу после назначения пришлось столкнуться с такими вызовами, как ни одному его предшественнику.
Будущее России. Национальные проекты 02:30