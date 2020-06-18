По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.

с чего всё началось

Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят собеседники «Ведомостей». По словам одного из консультантов, Кипр предложил сохранить ставки, ужесточив контроль за иностранными структурами российского бизнеса, чтобы технические прослойки не могли экономить на налогах.

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

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