Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости»: Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром

Переговоры России с Кипром об изменении налогового соглашения зашли в тупик и само соглашение может быть расторгнуто, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. В конце марта президент Владимир Путин предложил повысить налог на доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом.
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с чего всё началось

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
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РБКвчера в 19:13
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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Политика

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США ввели санкции против режима президента Сирии Башара Асада в рамках «Закона Цезаря», сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Коммерсантъ 17 июня в 09:16
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Встреча 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом" пройдет 19 июня, как и планировалось.
Газета.Ru 03:09
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МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

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Происшествия

В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию

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По информации Минздрава в Пермском крае от коронавируса за минувшие сутки скончались три человека.
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Здоровье

В Крыму подтверждены 15 новых случаев коронавируса

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Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила отметку в 42 доллара

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Басманный суд Москвы арестовал до 24 июля бывшего заместителя начальника кредитного управления банка "БФГ-кредит" Алексея Горлина.
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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

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На Алтае продлили до 2 июля запрет на работу туристических объектов

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Большинство новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах

Пациенты с коронавирусом выявлены в 21 городе и районе Ростовской области. Лидерами по количеству за сутки стали Ростов — 40 и Шахты — 35.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:50
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Финансы

От Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки

На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.
АБН 17 июня в 02:40
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Культура

Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Селезнёву

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Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS

По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
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