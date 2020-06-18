По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.

с чего всё началось

Переговоры России с Кипром об изменении налогового соглашения зашли в тупик и само соглашение может быть расторгнуто, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. В конце марта президент Владимир Путин предложил повысить налог на доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом.

«Ведомости»: Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром

Политика Владимир Зеленский потребовал членства Украины в Евросоюзе Президент Украины Владимир Зеленский напомнил в четверг о желании Киева войти в состав Евросоюза. 1

Футбол Тимо Вернер попрощался с болельщиками «Лейпцига» Благодарю всем фанатам клуба, которые так сильно нас поддерживаю.

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 1,4K

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 2,7K

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 24

Политика США ввели санкции против Асада и его жены США ввели санкции против режима президента Сирии Башара Асада в рамках «Закона Цезаря», сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. 537

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 820

Футбол «Сочи» и «Ростов» договорились провести матч согласно расписанию Встреча 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом" пройдет 19 июня, как и планировалось.

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 3,4K

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 689

Здоровье В Крыму подтверждены 15 новых случаев коронавируса Всего на территории республики коронавирусной инфекцией заболели 590 человек, 392 выздоровели, 18 умерли.

Энергетика Стоимость нефти Brent превысила отметку в 42 доллара К 06:00 по московскому времени стоимость августовского фьючерса на сырье Brent увеличилась на бирже ICE (Лондон) на 1,3 процента и достигла 42,05 доллара за баррель.

Происшествия Суд арестовал экс-замначальника управления банка «БФГ-Кредит» Басманный суд Москвы арестовал до 24 июля бывшего заместителя начальника кредитного управления банка "БФГ-кредит" Алексея Горлина. 7

Здоровье Большинство новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах Пациенты с коронавирусом выявлены в 21 городе и районе Ростовской области. Лидерами по количеству за сутки стали Ростов — 40 и Шахты — 35. 1,2K

Финансы От Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. 137

Культура Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Селезнёву Глава государства отметил обаяние артистки и верность профессии. Владимир Путин пожелал Наталье Селезнёвой здоровья, вдохновения и успехов.