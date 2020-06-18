Экономика

ВедомостиВедомостиРоссия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Президент Владимир Путин потребовал с 2021 г. повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Второй вариант и грозит договору с Кипром. Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят собеседники «Ведомостей».
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с чего всё началось

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомостивчера в 14:22

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СМИ: Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром

Московский Комсомолецвчера в 17:34

Россия приготовилась разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

РБКвчера в 19:13

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Forbesвчера в 17:56

РФ намерена разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

Газета.Ruвчера в 21:01

«Ведомости»: Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром

Коммерсантъвчера в 16:51

СМИ сообщили о возможном разрыве соглашения о налогах между Россией и Кипром

Компаниявчера в 16:28

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Ведомостивчера в 14:22
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ вчера в 08:56
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Происшествия

Утонувший в машине мужчина ездил на Кенон с компанией на рыбалку

Установлено, что четверо мужчин с двумя детьми отдыхали и рыбачили на берегу Кенона. Машина с людьми внутри покатилась в воду.
Чита.Ру вчера в 21:57
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Общество

Центр Сиэтла объявил себя Автономной территорией

Центр одного из крупных городов объявил себя автономной территорией.
Время МСК 16 июня в 17:00
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
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Политика

Задержан «главный конкурент» Лукашенко на выборах

Комсомольская правда вчера в 12:30
Политика

Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
РЕН ТВ вчера в 08:33
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Политика

Нуланд предлагает «надавить» на Путина изнутри страны

Согласно утверждению Нуланд, Россия не является "монолитной и незыблемой" страной, в последнее время на территории страны растет недовольство граждан, неудовлетворенных правлением Путина.
Военное обозрение вчера в 04:10
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Наука

Детей назвали опаснейшими разносчиками коронавируса

Ученые назвали маленьких детей самыми опасными разносчиками коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 23:19
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Политика

Трамп пообещал подумать над рассекречиванием материалов о НЛО

Президент США Дональд Трамп пообещал подумать о возможном снятии грифа секретности с материалов об инопланетных существах.
Газета.Ru вчера в 23:12
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
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Общество

На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина

«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском вчера в 05:39
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Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК вчера в 11:34
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Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

ИнфоСМИ вчера в 08:56
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Общество

Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках

Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
Регион 64 вчера в 11:15
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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
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Политика

Путин прокомментировал слова Зеленского, сравнившего СССР и Германию

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил СССР и фашистскую Германию.
РИА Новости вчера в 14:08
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Армия и оружие

Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией

Киев поставлял РФ двигатели вплоть до 2014 года.
ГЛАС.RU вчера в 09:18
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Кино

Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?

Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
REGNUM 17 июня в 03:48
Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
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Футбол

ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»

Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM вчера в 09:34
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Экономика

В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском вчера в 20:24
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
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Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
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Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Lenta.ru вчера в 05:08
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Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
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Политика

Замгоссекретаря США подала в отставку из-за разногласий с Трампом

Замгоссекретаря США по законодательным вопросам афроамериканка Мэри Тэйлор уволилась со своего поста из-за "комментариев и действий" президента США Дональда Трампа по поводу "расовой несправедливости", сообщает в пятницу издание Washington Post.
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Технологии

Дуров раскритиковал Apple и Google за «безумные налоги»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
Взгляд.ру 17 июня в 21:25
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Политика

Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию

Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс 17 июня в 10:00
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