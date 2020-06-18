Экономика

ВедомостиВедомостиРоссия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Президент Владимир Путин потребовал с 2021 г. повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Второй вариант и грозит договору с Кипром. Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят собеседники «Ведомостей».
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с чего всё началось

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомостивчера в 14:22

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РФ намерена разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

Газета.Ruвчера в 21:01

Россия приготовилась разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

РБКвчера в 19:13

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Ведомостивчера в 14:22

СМИ: Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром

Московский Комсомолецвчера в 17:34

«Ведомости»: Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром

Коммерсантъвчера в 16:51

СМИ сообщили о возможном разрыве соглашения о налогах между Россией и Кипром

Компаниявчера в 16:28

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Forbesвчера в 17:56
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:23, Ашберн
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

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Коммерсантъ вчера в 18:04
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Экономика

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Газета.Ru 00:00
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CyberSport.ru вчера в 14:30
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Единственной потерпевшей по делу о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова может стать официальная жена Сергея Захарова, с которой погибший не жил последние 22 года.
ForPost вчера в 10:24
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Тренер Хабиба Нурмагомедова сообщил о выздоровлении отца спортсмена

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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

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РИА Новости 02:19
Политика

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 19:01
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Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости вчера в 17:00
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Apple планирует вернуть iOS прежнее название

Поскольку система для планшетов уже была переименована в iPad OS, данная публикация может говорить о переименовании операционки для iPhone.
Газета.Ru 02:14
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Футбол

Роналдо назвал четырёх лучших футболистов в истории

Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо перечислил имена четырёх лучших футболистов в истории мирового футбола.
Metaratings вчера в 16:53
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Происшествия

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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Политика

Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева

Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Газета.Ru вчера в 09:07
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Происшествия

Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове

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Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

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РБК вчера в 05:55
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Технологии

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Здоровье

Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля

Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
ТАСС 02:06
Общество

В России могут законсервировать мусоропроводы во всех многоэтажках

В России могут законсервировать мусоропроводы в многоквартирных домах.
ТК Звезда 17 июня в 18:52
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Футбол

Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0

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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Армия и оружие

«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли

В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой российских «контргиперзвуковых комплексов», пишет в еженедельнике «Звезда» обозреватель Алексей Леонков.
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Общество

Страховщики начали отказывать крупным клиентам в защите рисков от вспышек заболеваний

Страховщики, работающие с крупными корпорациями, исключают из договоров с корпоративными клиентами покрытие рисков, связанных со вспышками заболеваний или пандемий.
Коммерсантъ вчера в 21:45
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Общество

В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование

Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
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Здоровье

Семь смертей от коронавируса зарегистрировано в Амурской области

18 июня в Амурской области подтверждено 43 новых случая COVID-2019, а всего 1181 случай.
Телепорт вчера в 21:18
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Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
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Названы самые дешевые направления для путешествий по России в июле

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали города России, в которые дешевле всего будет поехать в июле 2020 года, исходя из стоимости авиаперелетов и проживания, передает RT.
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