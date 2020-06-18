Экономика

ВедомостиВедомостиРоссия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Президент Владимир Путин потребовал с 2021 г. повысить ставки в налоговых соглашениях до 15% или расторгнуть их. Второй вариант и грозит договору с Кипром. Кипрский минфин пока не согласился на пересмотр соглашения, говорят собеседники «Ведомостей».
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с чего всё началось

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомостивчера в 14:22

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СМИ: Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром

Московский Комсомолецвчера в 17:34

Россия приготовилась разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

РБКвчера в 19:13

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

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Газета.Ruвчера в 21:01

«Ведомости»: Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром

Коммерсантъвчера в 16:51

СМИ сообщили о возможном разрыве соглашения о налогах между Россией и Кипром

Компаниявчера в 16:28

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Ведомостивчера в 14:22
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ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Lenta.ru вчера в 05:08
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ТАСС вчера в 18:32
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Общество

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Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
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В Японии приостановили развертывание баз ПРО США

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Общество

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Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
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Космос

SpaceX построит плавучий космодром

SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле.
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Здоровье

Китайские вирусологи: Антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления

Оказалось, что антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления.
Дни24 вчера в 03:50
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Общество

На доске с почетом: работодателей обяжут хвалить сотрудников

Работодателей предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников.
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Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
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Общество

Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
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Политика

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Коммерсантъ вчера в 14:06
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Армия и оружие

В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков над Аляской

«Истребители NORAD F-22 Raptors, поддерживаемые самолётами KC-135 Stratotankers и самолётами раннего предупреждения и управления E-3, успешно совершили два перехвата российских бомбардировочных авиационных соединений, вошедших прошлой ночью в опознавательную зону ПВО Аляски», — отмечается в сообщении командования в Twitter.
RT на русском 17 июня в 19:29
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Общество

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Российская газета вчера в 18:57
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Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников

Газета.Ru вчера в 23:31
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
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Общество

WSJ: протесты в США не привели к всплеску COVID-19

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РИА Новости вчера в 20:52
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Политика

Трамп опасается проигрыша на президентских выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп опасается, что может проиграть предстоящие в 2020 году президентский выборы в стране из-за голосования по почте, которое активно поддерживают демократы.
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Политика

Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
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Авто

Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»

История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
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Кафе «ПушкинЪ» сгорело в Тайшете

Сибирские Новости вчера в 22:55
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По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
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РБК вчера в 11:34
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Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии

В интервью изданию iReactor автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что тенденция эта надолго не задержится и массовых скидок в будущем ждать не стоит.
SpeedMe вчера в 08:07
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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

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Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым

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Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов о НЛО

Президент США Дональд Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов о неопознанных летающих объектах.
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