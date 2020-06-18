Экономика
ПрофильРоссия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении
Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Такое решение может быть принято потому, что власти Кипра не представили Москве свои предложения по изменению ставок.
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с чего всё началось
По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.Ведомостивчера в 14:22
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Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Медведь атаковал пенсионерку на ее даче в Холмском районе на юге Сахалина и загрыз на глазах у соседей.
Газета.Ru вчера в 23:31
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 06:02
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Общество
Режим самоизоляции отменен в Калужской области
В Калужской области отменяется режим самоизоляции.
Московский Комсомолец Калуга 03:17
Политика
Россия ответила Белоруссии на слова о «кукловодах» из «Газпрома»
В Кремле ответили на обвинения Белоруссии в адрес российского газового монополиста «Газпром» в причастности к скандалу вокруг Белгазпромбанка.
Lenta.ru 06:00
Единоборства
Кертис Блэйдс: «Волков эффективен в стойке, но он – не лучший грэпплер в мире»
Знаю, что у Александра есть навыки. Понимаю, что Волков эффективен в стойке, но при этом он не лучший грэпплер в мире.
Sports.ru 05:15
Единоборства
Отец Хабиба вылечился от коронавируса
Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о состоянии здоровья отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.
Газета.Ru вчера в 15:49
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Общество
Состоялся релиз The Last of Us Part II
CyberSport.ru вчера в 18:07
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с разливом топлива в Норильске
В пятницу днем, 19 июня, президент России Владимир Путин проведет онлайн-совещание по вопросам ликвидации последствий ЧП в Норильске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вечерняя Москва 05:37
Наука
Генетик рассказал, влияет ли группа крови на тяжесть течения COVID-19
«Ридус» пообщался со специалистом в области генетики - сотрудником Института общей генетики РАН доктором биологических наук Ильей Артемьевичем Захаровым-Гезехусом - и выяснил, могут ли группа крови или особенности в генетике повлиять на тяжесть течения COVID-19.
Ридус 04:31
Политика
Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
Политика
Песков назвал смерть Игнатьева очень печальной новостью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смерть экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева очень печальной новостью.
ТАСС 05:34
Происшествия
В Дагестане жестоко избили чиновников накануне выборов главы посёлка
Предполагается, что злоумышленники принадлежат к команде Аббаса Курбанова, который стремится занять пост главы населённого пункта на предстоящих выборах.
News.ru 06:03
Шоу-бизнес
Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела
Privet-Rostov.ru 03:38
Политика
Доработанный план восстановления экономики направили Путину
Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 04:45
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.
РИА Новости вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
Торговые центры Петербурга обратились к Роспотребнадзору
Петербургские торговые центры (ТЦ) просят Роспотребнадзор открыть их как можно скорее, не дожидаясь третьего этапа снятия ограничений.
РБК Санкт-Петербург 06:10
Транспорт
Школьникам дали новые скидки на железнодорожные билеты
Правительство РФ утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет.
Российская газета 02:43
Политика
Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина
Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29
Шоу-бизнес
Семенович показала Татьяну Навку без макияжа
Без макияжа Навка выглядит совсем юной — будто вчера закончила школу.
Wday.ru 00:05
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках
Взгляд.ру 17 июня в 13:44
Политика
Премьер-министр Японии отказался ехать на парад Победы в Москву
Глава правительства Японии Синдзо Абэ отказался посетить парад Победы в Москве 24 июня.
Московский Комсомолец 02:44