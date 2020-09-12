Москва, 12 сентября 2020, 04:51 — REGNUM Дефицит средств, которые выделяют субъектам РФ для выплаты пособий по безработице, достигнет к концу этого года 54,3 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения российского правительства, разработанном Министерством труда РФ.

С чего всё началось Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей "С учетом роста численности безработных граждан и принятых решений по увеличению размера пособий по безработице, по оценке Минтруда, на осуществление социальных выплат безработным гражданам необходимо 185,3 млрд рублей", - говорится в документе. ТАСС вчера в 01:24