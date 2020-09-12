Россия может столкнуться с дефицитом средств для выплат безработным
Москва, 12 сентября 2020, 04:51 — REGNUM Дефицит средств, которые выделяют субъектам РФ для выплаты пособий по безработице, достигнет к концу этого года 54,3 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения российского правительства, разработанном Министерством труда РФ.В источнике
С чего всё началось
Потребность в выплатах пособий по безработице в России составляет 185,3 млрд рублей
"С учетом роста численности безработных граждан и принятых решений по увеличению размера пособий по безработице, по оценке Минтруда, на осуществление социальных выплат безработным гражданам необходимо 185,3 млрд рублей", - говорится в документе.
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